Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Verena Kerth
Verena Kerth äußert sich zum Liebesgerücht mit Isi Atli

Verena Kerth äußert sich zum Liebesgerücht mit Isi Atli

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Verena Kerth (44) hat mit Humor auf die jüngsten Schlagzeilen reagiert, die sie mit dem Unternehmer Ismet Atli (55) in Verbindung bringen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte sie scherzhaft, wie sehr sie sich über das mediale "Schauspiel" amüsiere. "Ich wollte mich bei allen Freundinnen entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich es euch nicht gesagt habe und dass ihr das aus der Presse erfahren musstet", kontert sie ironisch. Doch die Moderatorin stellte im Anschluss klar: "Spaß beiseite, ich bin immer noch Single."

Der Ursprung der Gerüchte liegt in einer Aussage von Kader Loth (52), der Ex-Frau von Ismet. Diese hatte kürzlich behauptet, der Unternehmer sei mit einer auffallend großen Blondine durchgebrannt. Verena, die sich schmunzelnd auf diese Beschreibung bezog, bemerkte, dass die Beschreibung zwar recht treffend sei, bis auf ein Detail: "Blond, lange Beine, 1,80 m groß. Ich bin zwar nur 1,78, aber man könnte mich auch schlimmer beschreiben." Mit dieser Aussage zeigte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie trotz der Spekulationen ihre Leichtigkeit nicht verliert.

Humorvoll mit der Öffentlichkeit umzugehen, ist für Verena nicht neu. Die Moderatorin, die bereits in verschiedenen Reality-TV-Formaten eine große Fanbasis für sich gewinnen konnte, ist für ihre offene und direkte Art bekannt. Zuletzt geriet sie erneut mit ihrer Ex-Beziehung in die Schlagzeilen: Marc Terenzi (47) sprach im Promi-Big-Brother-Haus darüber, wie schwer die Beziehung mit Verena für ihn war. Sie wehrte sich gegen die Anschuldigungen und betitelte ihn als "unberechenbaren Alkoholiker". Dass sie nun mit Witz auf die Liebesgerüchte reagiert, dürfte ihrer Fangemeinde womöglich noch besser gefallen.

Verena Kerth, Moderatorin
Getty Images
Verena Kerth, Moderatorin
Ismet Atli und Kader Loth, 2024
Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress
Ismet Atli und Kader Loth, 2024
Verena Kerth und Marc Terenzi
Getty Images
Verena Kerth und Marc Terenzi
Glaubt ihr, zwischen Verena Kerth und Isi Atli könnte doch mehr laufen?
In diesem Artikel