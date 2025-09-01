Kurz nach Beziehungs-News: Zsolt Sándor Cseke ist verlobt

Zsolt Sándor Cseke (37) hat seine Fans mit einer romantischen Nachricht überrascht. Während eines Traumurlaubs machte der Let's Dance-Star seiner Freundin Anna-Lena einen Heiratsantrag am Strand – und sie sagte Ja! In einem Video hielt er den Moment fest, als er plötzlich vor ihr auf die Knie ging, während sie dachte, es stünde nur ein Fotoshooting an. "Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos, aber am Ende hat sie Ja gesagt", schrieb Zsolt stolz auf Instagram. Die Freude beim frisch verlobten Paar ist überdeutlich – es strahlt um die Wette.

Zum ersten Mal hatte der 37-Jährige seine Beziehung im Mai öffentlich gemacht, nachdem er es mit seiner Performance bis ins Halbfinale von "Let's Dance" geschafft hatte. In einem Social-Media-Posting teilte er ein Foto von sich und Anna-Lena mit den Worten: "Zwei Seelen, ein Weg – und unser Lächeln schreibt die Geschichte." Seitdem begeistert das Paar nicht nur die Fans, sondern auch Freunde und Kollegen mit seiner offenen und liebevollen Art. Nach der Verlobungsankündigung hagelte es Glückwünsche, unter anderem von TV-Jurorin Motsi Mabuse (44), die rührend schrieb: "Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen."

Die Reaktionen aus dem Tanz- und Prominentenumfeld zeigen, wie beliebt Zsolt und Anna-Lena auch hinter den Kulissen der Tanzwelt sind. Auch seine Tanzkollegen Massimo Sinató (44) und Renata Lusin (38) gratulierten herzlich in der Kommentarspalte – ebenso wie Ekaterina Leonova (38). "Juhu, herzlichen Glückwunsch", schrieb sie freudig und fügte ihrem Kommentar mehrere verliebte Emojis hinzu. Mit diesen aufregenden Neuigkeiten eröffnen Zsolt und seine Anna-Lena ein ganz neues Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Freundin Annalena, Juli 2025

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Freundin, August 2025

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin