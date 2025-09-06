So plante Zsolt Sándor Cseke Verlobung mit seiner Anna-Lena

Zsolt Sándor Cseke (37), bekannt aus der Show Let's Dance, hat sich mit seiner Partnerin Anna-Lena verlobt. Dieser bedeutende Moment ereignete sich im Rahmen eines Urlaubs in Andalusien. Überraschenderweise hatten nicht einmal seine engsten Freunde, darunter Kollege Alexandru Ionel (31), von den Plänen gewusst, berichtet RTL. Alexandru zeigte sich leicht verärgert darüber, dass er erst im Nachhinein von der Verlobung erfuhr. Er verglich seine Informationslage humorvoll mit der von unbekannten Social-Media-Nutzern. Dennoch räumte er ein, dass Zsolt ihm zumindest vage Hinweise auf einen bevorstehenden Antrag gegeben hatte.

Zsolt plauderte im Podcast "A bis Z" über die Details des Antrags und die Entstehung der Idee. Der entscheidende Einfall, seine Freundin während eines scheinbaren Fotoshootings am Strand um ihre Hand zu bitten, kam ihm spontan. Während sie glaubte, sie machen Urlaubsfotos, arrangierte Zsolt mithilfe des Hotelpersonals den echten Antrag. Er erzählte, dass ein zufälliger Vorschlag einer Fotografin den Stein ins Rollen brachte. Diese Überraschung funktionierte perfekt, und Anna-Lena sagte am Ende des Freudentages mit Freuden "Ja".

Der Tänzer, der mit dem Antrag einen neuen Lebensabschnitt einläutet, zeigt sich überglücklich über die gelungene Überraschung. Der Antrag festigt ihr gemeinsames Glück auf besondere Weise. Zsolt genießt auch abseits der Tanzfläche die enge Verbindung zu seinem Kumpel Alexandru. Auch nach dem kleinen Fauxpas während der Verlobungsanbahnung bleibt ihre Freundschaft ungetrübt, was wichtig ist, da sie bald wieder gemeinsam auf Tour gehen werden.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Partnerin, August 2025

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke mit seiner Freundin Anna-Lena

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel im Juli 2024

