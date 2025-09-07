Alexandru Ionel wusste nichts von Zsolts Verlobungsplänen

Der Let's Dance-Profitänzer Alexandru Ionel (31) ist nicht besonders erfreut über die Neuigkeiten, die ihn scheinbar völlig überrascht haben. Sein enger Freund und Podcast-Partner Zsolt Sándor Cseke (37) hat sich verlobt, ohne Alexandru vorher einzuweihen. In der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts "A bis Z" machte Alexandru seinem Frust klar Luft: "Du hast alles geheim gehalten [...] Ich fühle mich jetzt wie ein Verwandter achten Grades. Ich hab verstanden, wie unsere Freundschaft funktioniert."

Zsolt und Alexandru teilen nicht nur die Leidenschaft fürs Tanzen, sondern auch zahlreiche gemeinsame Erlebnisse abseits des Parketts. Ob gemeinsame Friseurbesuche, Grillabende oder ein gemütliches Bier – vieles haben die beiden Freunde in der Vergangenheit geteilt. Umso befremdlicher erscheint es Alexandru, dass so ein bedeutendes Ereignis aus Zsolts Leben vor ihm geheim gehalten wurde. Die Bemühungen seines Freundes, die Situation zu entschärfen, scheinen vergeblich, denn Alexandru lässt Zsolt genüsslich zappeln, während er ihn im Podcast ins Kreuzverhör nimmt.

Kürzlich machte Zsolt seiner Freundin Anna-Lena einen emotionalen Heiratsantrag während eines Strandurlaubs, den er als Fotoshooting getarnt hatte. Seine Liebste war sichtlich überrascht, sagte aber voller Freude Ja zu ihm. Das frisch verlobte Paar strahlt vor Glück und hält die schönen Momente gerne mit seinen Fans auf Instagram fest.

Collage: TVNOW / privat / RTL / Stefan Strassenburg Alexandru Ionel und Zsolt Sándor Cseke

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Partnerin, August 2025

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und seine Freundin Annalena, Juli 2025