"Let's Dance"-Star Zsolt ist von SelfieSandra begeistert

Bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance sorgt Social-Media-Star Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (25), jetzt für Begeisterung. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) zeigte sie bereits in der ersten Liveshow einen beeindruckenden Cha-Cha-Cha, der nicht nur das Publikum begeisterte. Jury-Mitglied Joachim Llambi (60), bekannt für seine oft scharfe Kritik, zeigte sich beeindruckt: "Ich finde das sehr erstaunlich, wie du hier runterkommst auf die Fläche, und dann lieferst du hier ab." SelfieSandra selbst war nach diesem Urteil sichtlich sprachlos und sagte im Interview mit RTL: "Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so nette Worte bekommen."

Doch nicht nur die Jury, auch Zsolt ist begeistert von seiner Tanzpartnerin. Im Gespräch mit RTL fand der Profitänzer liebevolle Worte für Sandra: "Sie gibt mir Energie! Ich habe wirklich so eine tolle Person da. Sie möchte lernen, und das ist für mich wichtig. Das ist ein Geschenk für einen Lehrer!" Allerdings konzentrieren sich die beiden bereits voll und ganz auf die anstehende Show: Sandra betonte, dass sie durch Zsolt viel dazugelernt habe und nun hoch motiviert sei, in der kommenden Woche mit einem neuen Tanz das nächste Level zu erreichen. Die beiden harmonieren offensichtlich nicht nur auf der Tanzfläche.

Für Sandra ist "Let’s Dance" nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine komplett neue Erfahrung. Die 25-Jährige, die abseits der Show vor allem durch ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt ist, stand bereits für zahlreiche YouTube-Projekte vor der Kamera. Doch beim Tanztraining entdeckt sie, nach eigener Aussage, eine ganz neue Seite an sich. Zsolt, der als erfahrener Profitänzer bereits viele Prominente trainiert hat, scheint der perfekte Partner für Sandras ersten Schritt in die Welt des Tanzes zu sein. "Bester Lehrer, das habe ich nur von dir gelernt", sagte sie zuletzt begeistert – und die Fans dürfen gespannt sein, wie dieses dynamische Duo ihre Reise bei "Let’s Dance" fortsetzt.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und die "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

Anzeige