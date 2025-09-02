Piper Perabo liebt ihre Rolle als Bösewicht in "Butterfly"

Piper Perabo zeigt sich in der neuen Serie "Butterfly" von ihrer dunklen Seite. Die 48-jährige Schauspielerin übernimmt in dem Prime-Video-Actionthriller die Rolle von Juno Lund, der Hauptantagonistin der Serie – eine Rolle, die sie mit Begeisterung annahm. Auf die Frage, wie es dazu kam, erzählte sie People Magazine: "Daniel Dae Kim hat mich angerufen, und als er sagte, dass es um einen Bösewicht ging, war ich so glücklich. Ich war so aufgeregt."

Juno Lund ist die Leiterin einer mächtigen, privaten Geheimdienstagentur namens Caddis. In der Serie verrät sie den Protagonisten David Jung, gespielt von ihrem Freund und Schauspielkollegen Daniel, um die alleinige Kontrolle über die Firma zu erlangen. Die komplexen Beziehungen und Motivationen von Juno faszinierten die "Coyote Ugly"-Darstellerin besonders. Außerdem freute sie sich, erneut mit Daniel zusammenzuarbeiten, mit dem sie bereits in dem Film "The Cave" gemeinsame Sache machte. Die Dreharbeiten in Korea, Daniels Heimatland, waren für Piper ebenfalls ein beeindruckendes Erlebnis.

Privat schätzt Piper die erneute Zusammenarbeit mit alten Kollegen. So erzählte sie, dass sie erst kürzlich mit Cole Hauser (50), einem weiteren Darsteller aus "The Cave", an "Yellowstone" gearbeitet hat. Dieses Wiedersehen zeigt, wie klein die Filmwelt sein kann – und dass langjährige Verbindungen oft wieder aufleben. Schon jetzt schmiedet die talentierte Schauspielerin Ideen für eine mögliche zweite Staffel von "Butterfly". In einem Gespräch fügte sie augenzwinkernd hinzu: "Wir haben es offen gelassen. Ich habe einige tolle Ideen, wie Juno die Welt erobern könnte. Ich weiß sogar schon, wen ich als Nächstes in meiner Familie umbringen möchte." Die Serie "Butterfly" ist ab sofort in voller Länge auf Prime Video zu sehen.

Getty Images Piper Perabo 2016 bei einer Podiumsdiskussion in Beverly Hills

Getty Images Piper Perabo posiert 2023 bei der Billboard Women In Music-Veranstaltung in Inglewood

Getty Images Schauspieler Cole Hauser bei einer Premiere von "Yellowstone" im November 2024 in New York.