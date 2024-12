Nur für "Yellowstone": Das veränderte Cole Hauser an sich

Schauspieler Cole Hauser (49) spielt sich seit 2018 als Rip Wheeler in die Herzen der "Yellowstone"-Fans. Was viele nicht wissen: Cole musste für seine Rolle in der Western-Serie sein Aussehen über sechs Jahre hinweg verändern. Das verriet er bei einem Auftritt in der amerikanischen Sendung "The Jenny McCarthy Show". Da sowohl er als auch seine Co-Darstellerin Kelly Reilly (47), die die Figur Beth Dutton spielt, von Natur aus rote Haare haben, bestand die Gefahr, dass die beiden auf dem Bildschirm wie Geschwister wirken könnten. "Wir sahen aus wie Bruder und Schwester! Wir mussten also sicherstellen, dass das nicht mehr der Fall ist", erklärte Cole, der sich nach dieser Erkenntnis seine Haare schwarz färbte.

"Taylor Sheridan und das Team fragten mich, ob ich meine Haare färben würde. Sie mochten den dunkleren Look, der etwas härter wirkte und meine Augen mehr betonte", erinnerte sich der Schauspieler, der zu seinen Co-Stars der Serie eine gute Beziehung pflegt. Dieser optische Wandel trug dazu bei, die leidenschaftliche Liaison zwischen Rip und Beth, die sich seit ihrer Jugend zueinander hingezogen fühlen, authentisch darzustellen. Aber auch Kelly musste für ihre Rolle Opfer bringen: Während sie eigentlich keine Zigaretten verträgt, raucht ihr Charakter in der Serie häufig – weshalb sie nicht um die Glimmstängel herumkam.

Cole ist seit den frühen 1990er-Jahren im Filmgeschäft tätig. Wer ihn nur aus "Yellowstone" kennt, könnte überrascht sein, ihn mit seiner natürlichen roten Haarfarbe zu sehen. In Filmen wie "Confusion – Sommer der Ausgeflippten" aus dem Jahr 1993 spielte er mit 18 Jahren eine seiner ersten Rollen und zeigte dabei seinen natürlichen Look. Auch in "Tränen der Sonne" mit Bruce Willis (69) ist seine rote Haarpracht zu sehen, wobei sein Charakter dort passenderweise den Spitznamen "Red" trägt. Die Transformation für "Yellowstone" zeigt, wie sehr sich Cole für seine Rollen einsetzt, um diesen Tiefe und Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Instagram / colehauser22 Cole Hauser als Rip Wheeler in "Yellowstone"

Getty Images Schauspieler Cole Hauser beim "The Lizie Borden Chronicles"-Panel im Januar 2015 in Kalifornien.

