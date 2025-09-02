US-Bachelorette-Star Jed Wyatt und Ellen begrüßen ihr Baby

Große Freude bei Jed Wyatt und seiner Ehefrau Ellen Decker: Der ehemalige Kandidat der US-Show The Bachelorette und seine Partnerin sind Eltern geworden. Vor wenigen Tagen kam ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt, wie das Paar jetzt in einem liebevollen Instagram-Post bekannt gibt. "Daisy Jane Wyatt ist da", schreiben die frischgebackenen Eltern zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das das Neugeborene in einem gestrickten Strampler mit aufgesticktem Namen zeigt. Dazu teilten sie ein weiteres Bild, auf dem Ellen das Baby hält, während Jed strahlend neben seinen beiden Herzdamen sitzt.

Das Paar, das im Juli 2024 den Bund fürs Leben geschlossen hat, scheint überglücklich über den Familienzuwachs. "Dieses kleine Mädchen hat am 29. August beide unsere Herzen im Sturm erobert", schwärmen sie und ergänzen: "Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben könnten, als wir sie zum ersten Mal sahen. Gott ist so gut, und wir sind unendlich dankbar für unser gesundes kleines Mädchen!" Bereits im März hatten Jed und Ellen die Schwangerschaft öffentlich gemacht und voller Vorfreude verraten, dass sie ihr kleines Wunder im Sommer 2025 erwarten.

Jed wurde bekannt, als er 2019 in der 15. Staffel von "The Bachelorette" antrat und dort um das Herz von Hannah Brown (30) kämpfte. Nach dem Finale trennten sich die beiden jedoch, und der Sänger fand noch im selben Jahr in Ellen seine große Liebe. Die beiden sind seitdem unzertrennlich und harmonieren offenbar perfekt. In einem früheren YouTube-Video erzählte der Reality-TV-Teilnehmer, dass Ellen für ihn in einer schwierigen Phase seines Lebens zur Stütze wurde. "Du hast mir so viel Liebe, Geduld und Verständnis gezeigt", betonte er. Nun schreiben sie ein neues Kapitel in ihrem Leben – als Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / jedwyatt Ellen Decker, Jed Wyatt und ihre neugeborene Tochter Daisy Jane im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jedwyatt Jed Wyatts Tochter Daisy Jane

Anzeige Anzeige

Instagram / jedwyatt Jed Wyatt und Ellen Decker, Juli 2024