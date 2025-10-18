Diesen Popstar würde "Promi Big Brother"-Pinar gerne umarmen

Pinar Sevim startet als Reality-TV-Star gerade richtig durch und macht mit ihrer Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten auf sich aufmerksam. Nach ihrer Zeit bei Promi Big Brother und Kampf der Realitystars ist sie nun auch in der neuen Show Der Promihof zu sehen. Doch nicht nur ihre TV-Projekte sorgen für Interesse, sondern auch ihre jüngste Aussage über ein Idol, das sie unbedingt einmal treffen möchte. "Ich liebe Britney Spears. Sie ist sehr umstritten, aber ich bin ein Britney-Spears-Fan. Ich würde mich freuen, wenn ich Britney Spears sehen würde", verriet Pinar gegenüber Promiflash und fügte sogar hinzu, dass sie ihren Celebrity-Crush am liebsten "in den Arm nehmen möchte".

Mit dieser Aussage zeigt die Reality-Darstellerin, wie sehr sie die Pop-Ikone bewundert. Vor allem die Musik von Britney Spears scheint Pinar seit ihrer Kindheit zu begleiten. "Ich bin mit ihr aufgewachsen. Deswegen. Britney Spears wäre auf jeden Fall eine Person, die ich treffen wollen würde", fügte sie im Interview hinzu. Während die Pop-Ikone in den letzten Jahren oft wegen persönlicher und rechtlicher Konflikte im Fokus der Öffentlichkeit stand, bleibt sie für Pinar ein Vorbild, das sie in vielerlei Hinsicht inspiriert hat. Trotz der kontroversen Schlagzeilen bewahrt sie ihre Begeisterung für die Sängerin.

Pinar hat durch ihre erfrischend offene Art viele Fans gewonnen und spricht regelmäßig über persönliche Themen und Vorlieben. Dass sie bei Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Der Promihof" so überzeugt, liegt nicht zuletzt an ihrem unkomplizierten Charme. Dem schien zuletzt auch Paco Herb verfallen zu sein – immer wieder verfielen die beiden Promi-BB-Kandidaten in liebevolle Neckereien. Auch zu den Gerüchten, zwischen ihnen könnte vielleicht mehr sein, äußerte sich Pinar nach ihrem Exit im Promiflash-Interview.

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Joyn/Willi Weber Pinar Sevims Einzug bei "Promi Big Brother"

