Der US-Bachelorette-Star Jed Wyatt wird zum ersten Mal Vater

Jed Wyatt, bekannt aus der 15. Staffel der US-Show The Bachelorette, hat erfreuliche Nachrichten mit seinen Fans geteilt. Der Musiker und seine Ehefrau Ellen Decker erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie das Paar in einem emotionalen Instagram-Post verkündet. In einer Serie von Fotos posieren die beiden glücklich neben einem Pick-up-Truck, während Ellen ein Sonogramm in der Hand hält. Im Text unter dem Beitrag verraten sie: "Dieses nächste Kapitel heißt: Mama und Papa! Endlich können wir unser kleines Geheimnis teilen. Baby Wyatt, unser größtes Glück, kommt im Sommer 2025."

Die Verkündung sorgt prompt für zahlreiche Glückwünsche von den Fans und Freunden unter dem Post. So schwärmt ein Follower: "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich für euch zwei freue. Die Zeichen waren immer da!", während ein weiterer User vollkommen überwältigt meint: "Ellen hör auf! Ich bin so glücklich. Dieses Baby wird so sehr geliebt werden." Auf weitere Details, wie den konkreten errechneten Geburtstermin oder das Geschlecht, müssen ihre Anhänger derzeit aber noch warten.

Kennengelernt hatte sich das Paar durch einen gemeinsamen Freund, und offiziell gaben sie ihre Beziehung 2023 auf Instagram bekannt. Schließlich heirateten Jed und Ellen im Juli 2024 bei einer dreitägigen Feier in Chattanooga, Tennessee. Die Hochzeit fand in einer italienisch angehauchten Villa mit traumhafter Aussicht statt. Besonders emotional war ein Moment, als Ellens Vater sie in einem Oldtimer, einem 1947er Hudson, zur Zeremonie fuhr – eine spontane Idee, die Jed zu Tränen rührte. "Nichts hätte mich auf den Moment vorbereiten können, als ihr Vater ihr aus dem Wagen half", verriet der 31-Jährige gegenüber People.

Instagram / jedwyatt Ellen Decker und Jed Wyatt, November 2024

Instagram / jedwyatt Jed Wyatt und Ellen Decker, Juli 2024

