Großer Moment: Pharrell Harrells Nachwuchs darf nach Hause

Pharrell Harrell und seine Freundin Jasmin schweben im Babyglück: Vergangene Woche wurden sie Eltern eines kleinen Sohnes. Jetzt kann die kleine Familie endlich die gemeinsame Zeit in den eigenen vier Wänden genießen. Wie der Realitystar in seiner Instagram-Story verkündet, dürfen sie nun nach Hause. "Wir sind überglückliche, stolze Eltern und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel mit unserem kleinen Sohn. Wir durften das Krankenhaus verlassen, er ist kerngesund, es geht ihm wunderbar", schreibt er zu einem Video, in dem er seinen Nachwuchs in einer Babyschale aus der Klinik trägt.

In derselben Social-Media-Story richtet Pharrell außerdem emotionale Worte direkt an seinen kleinen Sohn. "Willkommen auf dieser Welt, unser kleiner Harrell! Wir lieben dich unendlich und werden alles dafür tun, dir unsere Liebe zu zeigen, dich zu beschützen und dich voller Stolz großzuziehen. In Liebe, Mama und Papa", verspricht er. Im Clip ist zudem zu sehen, wie der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat einen liebevollen Blick über seine Schulter wirft und seiner Partnerin Jasmin zuwinkt, während sie das besondere Ereignis festhält.

Die frischgebackenen Eltern könnten wohl nicht glücklicher sein – das machte Pharrell bereits deutlich, als er im Netz verkündete, dass sein Sohn das Licht der Welt erblickt hat. "Endlich bist du da, unser kleiner Schatz. [...] Mama war so unglaublich stark, es war eine lange und anstrengende Nacht, bis wir dich endlich in unseren Armen halten durften. Wir sind so unendlich stolze Eltern", schwärmte er in seinem emotionalen Post. Der Moment der Geburt war für das Paar überwältigend. "Als wir dich das erste Mal hörten, liefen uns sofort die Tränen der Freude", fügte er hinzu.

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und sein Sohn, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und Jasmin, April 2025