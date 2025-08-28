Reality-TV-Star Pharrell Harrell ist erstmals Papa geworden

Pharrell Harrell hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Der Realitystar ist am 27. August 2025 zum ersten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Freundin Jasmin durfte er einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. In seiner Instagram-Story teilt Pharrell die Glücksbotschaft mit seinen Fans. "Endlich bist du da, unser kleiner Schatz. [...] Mama war so unglaublich stark, es war eine lange und anstrengende Nacht, bis wir dich endlich in unseren Armen halten durften. Wir sind so unendlich stolze Eltern", schreibt er in seinem emotionalen Post und fügt hinzu: "Wir lieben dich mehr, als Worte je sagen können."

Das Paar scheint vor Freude zu platzen. Pharrell schildert den besonderen Moment mit bewegenden Worten. "Es ist kaum zu beschreiben, wie überwältigend dieser Moment war. Als wir dich das erste Mal hörten, liefen uns sofort die Tränen der Freude. Und als wir endlich deinen Namen aussprechen konnten, erfüllte uns noch einmal ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmt der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat. Wie der kleine Junge heißt, gibt er nicht bekannt – dafür veröffentlicht er aber ein Foto des kleinen Fußabdrucks seines Babys.

Pharrell erlangte Bekanntheit durch seine Teilnahme an der schweizerischen Version von Die Bachelorette, doch über sein Privatleben wusste man bisher nicht viel. Nun zeigt er sich als stolzer Familienvater, dessen Prioritäten sich mit der Ankunft seines Sohnes verändert haben. Schon bei der Verkündung von Jasmins Schwangerschaft betonte er, wie sehr er sich auf das neue Kapitel freue. Jetzt möchte er nicht nur viele Erinnerungen im neuen Zuhause schaffen, sondern jeden Moment mit seiner Familie genießen. "Du bist unser Ein und Alles, unser erstes Kind, unser größtes Geschenk. [...] Unsere kleine Familie ist jetzt komplett", schreibt er abschließend.

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin bei ihrer Gender-Reveal-Party im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell, Reality-TV-Bekanntheit