Experten sehen Warnsignale bei Kylie Jenner und Timothée

Ist bei Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) etwa nicht alles so rosig, wie es scheint? Dieser Meinung scheinen zumindest Experten und auch Fans zu sein. Den Unterstützern des Paars fiel schon zuvor auf, dass es offenbar ein Ungleichgewicht in der Beziehung gibt: Während Kylie ihren Partner viel bei seinen Events unterstützt, erschien Timothée bisher noch auf keiner ihrer Veranstaltungen. "Beziehungen werden hässlich, wenn eine Partei mehr liebt und mehr will als die andere", erklärte die Traumatherapeutin Audrey Hope gegenüber Daily Mail. Auch bei der Unternehmerin und dem Schauspieler sehe sie eine Tendenz: "Die Tatsache, dass Kylie Jenner bei allen Veranstaltungen von Timothée dabei ist und er sich nicht in gleicher Weise revanchiert, ist eine große Sache. Es zeigt, dass im Paradies etwas im Gange ist."

Auch andere Experten stimmen dem zu, dass eine Beziehung durch so ein Ungleichgewicht, wie bei Kylie und Timothée, eine ungesunde Dynamik annehmen könnte. Der Performance-Psychologie-Coach Stephanie High erklärt aber auch, dass das nicht immer ein Warnsignal sein muss: "Es ist nicht immer ein Warnsignal, wenn jemand nicht an Veranstaltungen teilnimmt oder nichts in den sozialen Medien postet, aber es kann zu einem werden, wenn sich die Abwesenheit auf andere Bereiche ausweitet – wenn beispielsweise Erfolge nicht gefeiert werden, man emotional nicht verfügbar ist oder nie da ist, wenn es privat darauf ankommt. Natürlich bedeutet nicht jedes Ungleichgewicht, dass es Probleme gibt."

Da Kylie und Timothée ihre Beziehung bis auf kleine Ausnahmen privat halten, scheinen die Fans ganz genau hinzusehen, wenn sie sich öffentlich zeigen. Als die beiden Anfang Oktober zusammen das Yankee Stadium in New York besuchten, fiel den Fans vor allem Kylies Pokerface auf. Sie verfolgte das Spiel im Stadion mit der Kapuze tief im Gesicht und einer zurückhaltenden Haltung – es hatte den Anschein, als würde sie kaum an dem Geschehen teilnehmen. Timothée hingegen hatte großen Spaß und jubelte mit den anderen Zuschauern. Klar ist aber auch, dass sich weder Kylie noch ihr Partner in die Richtung äußerten – es ist somit nicht klar, ob ihre Stimmung etwas mit ihrer Beziehung zu tun hatte oder nicht.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet