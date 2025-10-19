Haarausfall: Krebskranke Patrice Aminati trägt jetzt Perücke

Patrice Aminati hat in einem bewegenden Instagram-Post über einen weiteren Schritt ihrer Krebsreise gesprochen: den Haarausfall. Die Moderatorin veröffentlichte ein Video, in dem sie in einem Perückenstudio in Düsseldorf verschiedene Modelle ausprobiert. Mit einem Lächeln präsentierte sie hellblonde, braune und dunkle Perücken und zeigte dabei eine Stärke, die ihre Fans inspiriert. "Bei mir geht es jetzt so langsam los mit dem Haarausfall", erklärte Patrice in dem Video und gab so einen emotionalen Einblick in eine der belastendsten Nebenwirkungen ihrer Krebstherapie. Außerdem offenbarte sie: "Ich überlege, unabhängig vom Krebs, schon seit längerer Zeit, eine Perücke zu tragen."

Bereits seit 2022 kämpft Patrice gegen schwarzen Hautkrebs und teilt offen ihre Behandlungserfahrungen. Um die Krankheit zu bekämpfen, setzt sie auf eine Kombination aus Immuntherapie, die sie in Form von Tabletten und Infusionen erhält, und punktuellen Hirnbestrahlungen. Diese Form der Therapie führt seltener zu Haarverlust, weshalb Patrice noch im Sommer berichtete, bislang verschont geblieben zu sein. Nun hat sich die Situation geändert. Trotz aller Herausforderungen betonte sie, dass es ihr besonders wichtig sei, sich weiterhin als Frau zu fühlen. "Haare machen sehr viel aus. Ich will nicht in den Spiegel gucken und eine Krebspatientin sehen", erklärte sie eindrücklich.

Auch in anderen Momenten hat die 30-Jährige immer wieder bewiesen, wie wichtig Lebensfreude für sie ist. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nicole Kess, die ebenfalls eine schwere Krankheitsgeschichte hat, motivierte sie ihre Follower, das Schöne im Leben nicht aufzuschieben. "Es muss nicht perfekt sein", erklärte sie in einem ihrer inspirierenden Beiträge, während Nicole ergänzte: "Einfach machen! Und warum das Schöne für später aufheben?" Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrem jetzigen Umgang mit der Veränderung wider – Patrice gibt nicht auf und zeigt ihren Fans, wie wichtig es ist, sich selbst nicht zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025

Anzeige Anzeige