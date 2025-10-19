Nach Virginias Tod: Polizei ermittelt gegen Prinz Andrew

Eine neue Untersuchung der Polizei wirft jetzt erneut einen Schatten auf Prinz Andrew (65). Laut Berichten prüfen die Behörden derzeit durchgesickerte E-Mails, die darauf hindeuten, dass der Royal versucht haben soll, Informationen über Virginia Giuffre (†41) zu beschaffen. Die inzwischen verstorbene Frau hatte ihn beschuldigt, sie in den 2000er Jahren sexuell missbraucht zu haben, als sie Teil von Jeffrey Epsteins (†66) illegalen Machenschaften war. Besonders brisant: Die E-Mails, angeblich aus der Zeit vor 2011, sollen zeigen, dass der 65-Jährige sogar ihre Sozialversicherungsnummer angeben ließ, um Details über sie herauszufinden. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber dem Magazin People, dass die Behauptungen "aktiv untersucht" würden.

Auch soll das Verhalten von Andrews damaligem Schutzpersonal zur Debatte stehen: Wie Sunday Telegraph berichtet, könnte das königliche Umfeld befragt werden, um offenzulegen, wer von solchen Recherchen wusste oder sie womöglich unterstützte. Ed Miliband, der britische Energieminister, verurteilte die durchgesickerten Mails in einem Interview als "zutiefst besorgniserregend" und kritisierte insbesondere die angebliche Nutzung von Schutzbeamten für persönliche Interessen. Bereits in der Vergangenheit sah sich der Herzog von York Klagen durch Virginia ausgesetzt, die 2021 mündlich und finanziell beigelegt worden waren. Ihr Tod, ein mutmaßlicher Suizid im April dieses Jahres, hat die Debatte allerdings erneut entfacht.

Für zusätzliche Brisanz sorgen die Memoiren "Nobody’s Girl" von Virginia, die am 21. Oktober posthum veröffentlicht werden sollen. In dem Buch, aus dem der Guardian vorab Auszüge veröffentlichte, schilderte sie eindringlich ihre erste Begegnung mit Andrew in London im März 2001. Nach einem Abendessen und dem Besuch eines Nachtclubs, so schreibt sie, habe Ghislaine sie angewiesen, sich dem Herzog sexuell zu nähern. Besonders verstörend wirkte eine Aussage in ihrem Buch: "Er war freundlich, aber dennoch anspruchsvoll – als ob er glaubte, Sex mit mir sei sein Geburtsrecht." Dieses Zitat zeugt, laut den Vorveröffentlichungen, von einer Atmosphäre aus Machtmissbrauch und Dominanz, in der sich die junge Frau gefangen fühlte.

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

