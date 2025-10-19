Selena Gomez & Benny Blanco geben Glamour-Debüt als Ehepaar

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich gestern Abend bei der Academy Museum Gala in Los Angeles erstmals als verheiratetes Paar auf dem roten Teppich gezeigt. Die Sängerin und Schauspielerin und der Musikproduzent feierten damit ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Hochzeit vor drei Wochen in Santa Barbara. Am 27. September gaben sie sich in einer privaten Zeremonie das Jawort. Selena strahlte in einem maßgeschneiderten schwarzen Samtkleid von Giorgio Armani (†91) Privé mit funkelnden Details, kombiniert mit einem eleganten schwarzen Blazer. Benny zeigte sich in einem mitternachtsblauen Samtanzug von Giorgio Armani, der mit einem dunkelblauen Seidenhemd abgerundet wurde.

Die Gala in Los Angeles gilt als eines der hochkarätigsten Events in der Filmbranche und bringt jährlich prominente Gäste zusammen, um Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures zu sammeln. Neben Selena und Benny wurden Persönlichkeiten wie Penélope Cruz (51) und Bruce Springsteen (76) geehrt. Für Selena markierte die Veranstaltung das Ende einer aufregenden Woche, in der sie auch bei den Daytime Emmy Awards nominiert war. Ihre Kochshow "Selena + Restaurant", die erstmals 2024 ausgestrahlt wurde, überzeugt Fans mit einem Blick hinter die Kulissen der Gastronomieszene in Los Angeles. Zwar ging die Auszeichnung an eine andere Show, aber Selena zeigte sich stolz auf ihre kulinarischen Fortschritte.

Die Hochzeit des Paares wurde von Fans und Freunden gefeiert, darunter prominente Gäste wie Ed Sheeran (34), Steve Martin (80) und Paris Hilton (44). Selena überraschte einmal mehr mit ihrem geschmackvollen Look: Bei der Zeremonie trug sie ein individuell gestaltetes Blumen-Neckholder-Kleid von Ralph Lauren (86), das mit handgemalten Details und Kristallapplikationen bestückt war. Im Anschluss wechselte sie zu einem Vintage-inspirierten Empfangskleid sowie einem eleganten Blazer. Während Selena in der Öffentlichkeit oft über ihre beruflichen Projekte spricht, gibt sie nur selten einen Einblick in ihr Privatleben – umso begeisterter wurden die ersten Bilder des frisch verheirateten Paares von ihren Fans aufgenommen.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025