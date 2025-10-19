"Wer stiehlt mir die Show?"-Auftakt: Er gewinnt erste Folge

Joko Winterscheidt (46) ist zurück – und wie: Auf ProSieben startete die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show?. Auch diesmal versuchten wieder drei prominente Herausforderer und ein Wildcard-Gewinner, dem Moderator seinen Job streitig zu machen. Mit von der Partie waren Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Entertainer Olli Dittrich (68), Musiker Olli Schulz (52) sowie Wildcard-Teilnehmer Gilles. Doch am Ende behielt Joko die Oberhand und verteidigte seine Show – wenn auch mit gemischten Gefühlen. "Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen – aber irgendwie auch nicht", kommentierte er seinen Sieg.

Die spannende erste Episode bot Dramatik pur: Schon in der ersten Runde musste sich Karoline Herfurth nach einem Stechen gegen Wildcard-Kandidat Gilles von der Bühne verabschieden. In den weiteren Gewinnstufen schieden zunächst Gilles und später auch Olli Dittrich aus, sodass es im Finale zum direkten Duell zwischen Olli Schulz und Joko kam. Dabei bewies der 52-Jährige zwar starke Nerven und setzte gezielt Münzen, doch letztlich reichte es nicht, um den Gastgeber zu bezwingen. Joko triumphierte und bleibt der Moderator seiner eigenen Show – zumindest bis zur nächsten Episode.

Noch vor Staffelstart hatte Joko mit gewohntem Humor über seine prominenten Gegner gesprochen. "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden", stichelte der Moderator damals in einer Pressemitteilung von ProSieben. Wie sich der TV-Star in den kommenden Folgen schlagen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Zuschauer erwartet wieder jede Menge Ratefieber.

Anzeige Anzeige

ProSieben Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Olli Schulz, Musiker

Anzeige Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2024