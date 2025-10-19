Kevin Costners Ex Christine hat ihren Partner geheiratet

Christine Baumgartner (51) hat ihrem Partner Josh Connor am vergangenen Samstag in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Wie People berichtet, fand die Trauung auf der Santa Ynez Ranch, einem privaten Weingut in Santa Barbara, statt. Im kleinen Kreis mit etwas über 100 Gästen, darunter die Kinder des frisch vermählten Paares, feierten sie unter freiem Himmel. Christine trug für die feierliche Zeremonie ein maßgeschneidertes Kleid von Mira Zwillinger, verziert mit handbestickten Blumen und einem Herzausschnitt. Zum anschließenden Empfang wechselte sie in ein trägerloses, seidiges Kleid von Lihi Hod mit einem seitlichen Schlitz. Josh betonte derweil mit einem klassischen, schwarzen Smoking die Eleganz des Anlasses.

Das gesamte Hochzeitswochenende war von einer familiären Atmosphäre geprägt. Bereits am Freitagabend organisierten die beiden eine Willkommensfeier, um ihren Gästen mehr gemeinsame Zeit zu bieten. Die Location selbst, umgeben von den malerischen Weinbergen Kaliforniens, schuf den perfekten Rahmen für das intime Fest. Ein Besucher beschrieb die Feierlichkeiten gegenüber dem US-Magazin als "magisch" und rühmte die Herzlichkeit und Authentizität des Festes. Die Zeremonie war geprägt von Emotionalität, Lachen und vielen Tränen der Rührung. Das Paar und die Gäste genossen sichtlich die harmonische Atmosphäre, die das Wochenende durchzog.

Für Christine ist es der Beginn eines neuen Kapitels, knapp zwei Jahre nach der Scheidung von Kevin Costner (70), mit dem sie 18 Jahre verheiratet war und drei gemeinsame Kinder hat. Christine und Josh hatten ihre Beziehung kurz nach der Scheidung bekannt gemacht und verlobten sich Anfang dieses Jahres mit einem romantischen Antrag am Strand. Inzwischen konzentriert sich die Designerin nicht nur auf ihre Familie, sondern engagiert sich auch für die OmniPeace Foundation, die Kindern den Zugang zu Musik ermöglicht. Josh, der ebenfalls drei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe hat, hat in Christine offenbar die perfekte Partnerin für einen gemeinsamen Neuanfang gefunden.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

Getty Images Christine Baumgartner, November 2019

Imago Christine Baumgartner und Kevin Costner , Juni 2018