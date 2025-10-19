Promi-BB-Laura explodiert wegen Macho-Spruch von Erik

Bei Promi Big Brother flogen jetzt die Fetzen! Reality-TV-Star Erik alias Satansbratan (26) sorgte mit einem Macho-Spruch für hitzige Diskussionen auf dem Rohbau. Während einer lockeren Runde am Lagerfeuer richtete er an Mitbewohnerin Karina die Worte: "Kannst du nicht Erbsensuppe machen?" Besonders Laura Maria Lettgen (30) stieß das übel auf. Sie konfrontierte den Österreicher direkt und warf ihm vor: "Du kannst froh sein, dass ich kein Fass aufgemacht habe, als du vorhin zu Karina gesagt hast, geh mal wieder in die Küche. Das geht gar nicht!" Ihren Unmut machte sie deutlich und bezeichnete seine Aussage als "abartig, unter aller Sau".

Doch die anderen Mitbewohner schienen die Situation entspannter zu sehen. Michael Naseband (60) etwa fand die Reaktion der 30-Jährigen überzogen. "Das fand ich völlig drüber von Laura. Da kann man auch jemandes Karriere ruinieren", meinte er. Erik selbst zeigte sich uneinsichtig und erklärte, er sehe keinen weiteren Gesprächsbedarf. Einen erneuten Versuch der Love Island VIP-Kandidatin, die Situation zu klären, verweigerte er, indem er sich die Ohren zuhielt und "lalalala" sang. Für ihn steht fest, dass er sie nominieren wird: "Das geht nimmer. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen von ihr." Auch Laura zog sich währenddessen in die Küche zurück und äußerte sich erneut kritisch: "Solche Sätze gehen einfach nicht. Wir leben in 2025, solche Sachen sagt man nicht mehr!"

Unterstützung erhielt Laura von Mitbewohner Harald Glööckler (60), der davon ausging, dass die Situation bewusst genutzt wird, um sie aus dem Wettbewerb zu drängen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen der Influencerin und dem 26-Jährigen krachte. Bereits vor wenigen Tagen hatten die beiden einen heftigen Streit. Obwohl sie sich zunächst bei "Promi Big Brother" angefreundet hatten und sogar von einer "Bro-Sis"-Verbindung sprachen, war plötzlich alles vorbei. Grund dafür war ein Missverständnis. Erik fühlte sich verraten, weil sie angeblich ein Gespräch mit Désirée Nick (69) nicht wie erwartet an ihn weitergegeben hatte. Daraufhin bezeichnete der Realitystar sie als "falschen Fuffziger".

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Erik alias Satanbratan, "Promi Big Brother" 2025

Joyn Laura Maria Lettgen und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025

