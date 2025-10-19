Dieser Star muss Promi-BB kurz vor dem Finale verlassen

Der Countdown für das große Finale von Promi Big Brother läuft, doch vor dem großen Showdown mussten die Promis gestern Abend noch zittern. Im Halbfinale der Show stand eine doppelte Exit-Runde an, bei der die Zuschauer abstimmten, welche Kandidaten die Reise beenden müssen. Für Achim Petry (51) war es am Ende soweit – der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (74) musste als Achter den berühmten Rohbau verlassen. Er nahm seinen Auszug jedoch gefasst auf: "Ich habe so viel mitgenommen in dieser Geschichte, das muss man sagen. [...] Mir war wichtig, hier erhobenen Hauptes herauszugehen."

Neben Achim musste auch Erik alias Satansbraten bis zuletzt um sein Weiterkommen zittern. Am Ende fiel die Wahl der Zuschauer auf Achim, sodass nicht nur Erik, sondern auch die übrigen Stars wie Harald Glööckler (60), Laura Maria Lettgen (30), Ex-Bachelor Andrej Mangold (38), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Karina2you und Michael Naseband (60) aufatmen konnten. Besonders Laura zeigte überschwänglich ihre Freude, als sie erfuhr, dass sie im Finale steht. Jetzt heißt es für die sieben verbliebenen Finalisten: Alles geben, um den Sieg nach Hause zu bringen.

Doch das eigentliche Drama folgte bereits vor der Sendung: Nachdem Andrej zunächst als ausgeschieden galt, gab es eine überraschende Wende. Wie die Produktion auf Instagram mitteilte, sei ein technischer Fehler beim Telefon- und SMS-Voting aufgetreten. "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind", hieß es in dem offiziellen Statement. Deshalb durfte der Realitystar direkt wieder ins Haus zurückkehren. Im Livestream war bereits um 14 Uhr zu sehen, wie Andrej das Haus erneut betrat.

