Jennifer Lopez schwärmt: Er ist der beste Filmkuss-Partner

Jennifer Lopez (56) hat in der Late-Night-Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (57) eine überraschende Offenbarung gemacht. Die Sängerin und Schauspielerin wurde in der beliebten "Plead The Fifth"-Rubrik nach ihrem besten Filmpartner-Kuss gefragt – und zögerte nicht mit ihrer Antwort: "Ich habe gerade einen Film mit Brett Goldstein gedreht, und ich würde sagen, er war der beste Küsser." Damit verwies sie unter anderem Hollywood-Größen wie George Clooney (64) und Richard Gere (76) auf die hinteren Plätze. Jennifer spielt an der Seite von Brett in der romantischen Komödie "Office Romance", die derzeit von Netflix produziert wird.

Das Drehbuch zu "Office Romance" wurde von Brett Goldstein, bekannt aus der Serie "Ted Lasso", gemeinsam mit Joe Kelly geschrieben. Laut Deadline sicherte sich Netflix die Rechte an dem Projekt nach einem intensiven Bieterwettbewerb. Genaue Details zur Handlung des Films wurden bislang nicht veröffentlicht, allerdings wurden Jennifer und Brett bereits bei Dreharbeiten in New Jersey gesichtet. Jennifer zeigte sich auf Instagram im vergangenen Jahr begeistert von der Zusammenarbeit und schrieb: "Das wird Spaß machen!!!" Die Chemie zwischen den beiden scheint nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Set auf einem hohen Level zu sein.

Im weiteren Verlauf der Show blieb Jennifer hingegen zurückhaltend, als es um ihre privaten Beziehungen ging. Andy Cohen fragte sie nach Gerüchten, ihr Ex-Verlobter Alex Rodriguez (50) habe während ihrer Beziehung Nachrichten an Madison LeCroy verschickt. Dazu wollte sich die Sängerin nicht konkret äußern und erklärte lachend, dass sie über ihr Privatleben nicht mehr sprechen werde. Mit dieser charmanten Bemerkung sorgte sie für begeisterten Applaus im Publikum, das ihre Haltung lautstark unterstützte. Die Beziehung zu Alex Rodriguez endete 2021 nach knapp vier Jahren – mittlerweile konzentriert sich Jennifer voll und ganz auf ihre beruflichen Projekte und Höhenflüge.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Brett Goldstein, Februar 2025

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival