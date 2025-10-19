Knapp den Promi-BB-Sieg verpasst: Auch dieser Star ist raus

Das Halbfinale von Promi Big Brother sorgte für Spannung pur, als ein zweiter Bewohner den Rohbau unmittelbar vor dem großen Finale verlassen musste. Auf der Nominierungsliste standen Laura Maria Lettgen (30), Michael Naseband (60), Andrej Mangold (38), Erik alias Satansbratan (26) und Karina2You. Als der große Bruder schließlich verkündete, wer von den Zuschauern weiterhin unterstützt wird, konnten Michael, Erik und Andrej aufatmen. Für Karina und Laura blieb es jedoch bis zum Schluss unklar. Schließlich fiel die Entscheidung – Karina musste das Haus verlassen und ihren Traum vom Finale begraben.

Die Betroffene nahm das Ergebnis jedoch gefasst und reflektierte ihren Aufenthalt im Haus: "Ja, wir haben ein bisschen diskutiert und gestritten", räumte die beliebte TikTokerin ein. Doch mit ihrem Verhalten scheint sie sich versöhnt zu haben: "Ich hoffe, dass ich mich gut verhalten habe und bin mit mir zufrieden." Damit verpasst Karina knapp den Einzug in die Finalshow. Jetzt liegt es an den verbliebenen Kandidaten Michael, Andrej, Erik, Laura, Harald Glööckler (60) und Jimi Blue Ochsenknecht (33), sich den Sieg in der diesjährigen Staffel zu sichern.

Direkt vor Karina hatte Achim Petry (51) seine Koffer packen müssen. Der Sohn von Schlagersänger Wolfgang Petry (74) nahm seinen Exit jedoch sportlich: "Ich habe so viel mitgenommen in dieser Geschichte, das muss man sagen. Mir war wichtig, hier erhobenen Hauptes herauszugehen." Nach den beiden Exits zeigten sich vor allem Laura und Michael erleichtert über ihren Verbleib. Für die Influencerin gab es kein Halten mehr: Sie feierte überschwänglich ihren Einzug ins Finale und ließ ihren Gefühlen freien Lauf.

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn Karina Kipp öffnet sich im Promi-Big-Brother-Haus

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025