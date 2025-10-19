Nach Männerfrust: Sandra Sicora kündigt süße Überraschung an

Sandra Sicora (33) hat genug von der Männerwelt – das machte die TV-Bekanntheit jetzt auf dem Fame Fighting 3-Event deutlich. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie ihren Fokus künftig auf andere Dinge legen wird, nachdem sich ihre zahlreichen Dating-Erfahrungen mit Realitystars als alles andere als erfolgreich erwiesen haben. "Ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, die haben es alle nicht so verdient, was ich alles geben kann", erklärte die 33-Jährige offen. Doch statt Trübsal zu blasen, kündigte sie direkt eine spannende Überraschung für ihre Fans an: "Wenn ich keinen Mann habe, dann muss ich mich ja anders beschäftigen. Es wird süß."

Was genau die süße Überraschung sein könnte, hält die Influencerin erstmal noch geheim. Bereits in den kommenden Tagen wolle sie ihre Follower jedoch an dem Projekt teilhaben lassen, dem sie begeistert entgegenfiebert. Dazu versprach Sandra: "Wenn es so weit ist, kommt ein Bild dazu online." Die geheimnisvolle Ankündigung der Promihof-Kandidatin dürfte bei ihren Fans jedenfalls für reichlich Spekulationen sorgen. Sicher ist: Nach zahlreichen Enttäuschungen in der Liebe will sich die Ex von Tommy Pedroni (30) jetzt auf Neues konzentrieren.

In Sachen Liebe sorgte Sandra zuletzt mit Calvin Kleinen (33) für Schlagzeilen. Die beiden verbrachten einige Monate miteinander und kamen sich bei den Auftritten des Musikers näher. Doch der Flirt fand schnell wieder ein Ende. "Ich will ja auch jemanden an meiner Seite, der ein bisschen Zeit für mich hat und nicht nur auf der Bühne steht", verriet die Reality-TV-Darstellerin damals gegenüber Promiflash. Besonders Calvins Lebensstil und seine vielen weiblichen Fans wurden für Sandra zum Problem. "Er ist Single, und er darf das ja auch so leben, wie er möchte. Aber wenn ich die Richtige gewesen wäre, dann hätte er ja darauf verzichtet – auf die anderen Ladys", betonte sie damals ehrlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025