Wie Mama: Fotos zeigen Pinks Sohn mit rosafarbenen Haaren

Großer Auftritt auf dem Eis: Pinks (46) Ehemann Carey Hart (50) hat kürzlich auf Instagram Fotos von seinem Sohn Jameson Moon Hart (8) bei einem Hockeyspiel geteilt – und dabei dessen neue Frisur enthüllt, die sofort ins Auge sticht. Der 8-Jährige posiert zunächst im roten Trikot und mit Helm, später grinst er ohne Kopfschutz in die Kamera und zeigt leuchtend pinke Haare, ganz wie seine Mama früher. Der stolze Papa schrieb dazu: "Jamo macht keine halben Sachen." Und weiter: "Ich habe keine Ahnung von Hockey. Seine Mama hat ihn dafür begeistert, und er liebt es! So cool zu sehen, wie er in einer neuen Sportart Fortschritte macht", schrieb Carey zu dem Beitrag.

Auf einer weiteren Aufnahme ist zu sehen, wie Jameson vor dem Tor aushilft und den Gegner am Treffer hindern will – volle Action für den Nachwuchs auf Kufen. In der Bildreihe steht aber vor allem der Moment ohne Helm im Fokus: Die pinken Haare sind unübersehbar, der Junge strahlt, während sein Vater die Szene festhält. Der frühere Motorrad-Profi legte in seinem Post noch nach: "Bereit, die Handschuhe fallen zu lassen und loszulegen." Laut Carey könne Jameson vom Training gar nicht genug bekommen. Für die Fans gab es damit nicht nur einen sportlichen Schnappschuss, sondern auch eine charmante Hommage an den Markenzeichen-Look seiner berühmten Mama.

Jameson ist das jüngste Kind von Pink und ihrem Mann. Zusammen mit seiner Schwester Willow (14) bildet der sportbegeisterte Junge das Herzstück einer Familie, die für Kreativität, Musik und sportlichen Ehrgeiz bekannt ist. Die Sängerin äußerte sich immer wieder liebevoll zu ihren Kindern, zuletzt zum achten Geburtstag ihres Sohnes im vergangenen Dezember. Damals beschrieb sie ihn in einem Instagram-Post als "witzig, neugierig und liebevoll" und schwärmte von seiner Leidenschaft für Musik, Tanz und verschiedene Sportarten. Wie auch seine Mutter, die immer wieder mit mutigen Frisuren Akzente setzt, scheint der Achtjährige keine Scheu davor zu haben, seinen eigenen Stil zu finden und dabei ein farbenfrohes Statement zu setzen.

Getty Images Pink im Mai 2021

Instagram / hartluck Pinks Sohn Jameson, Oktober 2025

Instagram / pink Jameson Moon Hart im Dezember 2024