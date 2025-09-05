Ana Ivanović teilt rührende Hommage an ihre Mutter Dragana

Ana Ivanović (37) feiert den Geburtstag ihrer Mutter Dragana. Zu diesem freudigen Anlass postet die Tennisspielerin ein Foto der beiden vor einer malerischen Kulisse. Beide Damen tragen helle, sommerliche Kleider und hohe Schuhe, während sie Arm in Arm in die Kamera lächeln. Zu dem schönen Schnappschuss schreibt die einstige Profisportlerin eine Liebeserklärung in ihrer serbischen Muttersprache, die übersetzt bedeutet: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die erstaunlichste und inspirierendste Frau auf dieser Welt. Ich liebe dich so sehr!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Ana öffentlich von ihrer Mutter schwärmt. Zu Gast im Podcast "Go Girl Go!" berichtete sie vor einigen Jahren von ihrer Vergangenheit in Serbien. "Ich erinnere mich an meine Kindheit als sehr liebevoll und behütet, trotz der verschiedenen Kriege in meinem Land", schilderte sie und ergänzte: "Meine Eltern haben mich trotzdem immer voll unterstützt. Ich denke, diese Zeit hat mich geprägt, ich weiß viele Dinge sehr zu schätzen. Meine Eltern haben mir Respekt und Bescheidenheit beigebracht, und das möchte ich an meine Kinder weitergeben."

Eine andere Beziehung in Anas Leben zerbrach kürzlich. Nach neun Ehejahren verkündeten die 37-Jährige und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (41) ihre Trennung. Nach einigen Spekulationen nannte ihr Anwalt der Deutschen Presse-Agentur "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Liebes-Aus. Weitere Informationen wolle das sportliche Paar zum Schutz seiner Kinder für sich behalten.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und ihre Mutter Dragana, September 2025

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović (r.) mit ihrer Mutter Dragana

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger, November 2024