Nach Trennung: Ana Ivanovic flasht Fans mit Bikini-Fotos

Ana (37) Ivanovic sorgt in diesem Spätsommer für Furore. Die ehemalige Tennis-Weltklasse-Spielerin begeistert auf Instagram mit neuen Fotos, die sie in einem weißen Badeanzug zeigen, gesäumt von auffälligen Rüschen am Dekolleté. Mit einem wehmütigen "Ich möchte nicht, dass dieser Sommer schon endet" bringt Ana ihre Stimmung auf den Punkt. Ihre sonnengebräunten, schlanken Beine, die im Schein der Sonne nahezu endlos wirken, vervollständigen das Bild, während ihr locker zusammengebundener Zopf ihre natürliche Eleganz unterstreicht. Ihre Fans sind jedenfalls hingerissen und kommentieren begeistert den "Hot-Girl-Summer" ihres Stars.

Ana ist nicht nur für ihre sportlichen Leistungen bekannt, sondern hat sich auch den Ruf einer echten Fashionista erarbeitet. Auf dem Tennisplatz fiel sie immer mit farbenfrohen Outfits auf, doch privat bevorzugt sie oft schlichte und edle Looks in klassischem Schwarz-Weiß. Das aktuelle Sommerfoto ist da keine Ausnahme und zeigt, wie stilsicher sie auch abseits von professionellen Kampagnen ist. Auch wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt, beweist die Sportlerin, wie sie mit Leichtigkeit und einem Händchen für Mode die sonnigen Tage noch einmal aufleben lässt.

Privat erlebte Ana zuletzt turbulente Zeiten. Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger (41) ließ sie das Kapitel ihrer gemeinsamen Jahre weitgehend hinter sich und richtete den Blick nach vorne. Auf ihrem Instagram-Profil machte sie ihren Neuanfang sichtbar und konzentriert sich nun auf Momente, die ihr Freude bereiten. Die zweifache Mutter, deren Energie und Ausstrahlung bei ihren Fans ungebrochen scheint, hat damit einen Weg gefunden, Eleganz, Stärke und Lebensfreude in der Öffentlichkeit zu verbinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im April 2025