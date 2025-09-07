Das Baby von "Die Mädchen-WG"-Star Louisa Masciullo ist da

Die Freude könnte nicht größer sein: Louisa Masciullo (26) hat die Ankunft ihres ersten Kindes auf der Welt verkündet. Auf Instagram teilte die "Die Mädchen-WG"-Bekanntheit die frohe Botschaft und enthüllte, dass ihr kleiner Sohn Latif gestern zur Welt kam. "Am 6. September um fünf Uhr im Krankenhaus angekommen, um 8:47 Uhr ist er geboren", kommentierte die Influencerin stolz unter einer Fotoreihe. Die frischgebackene Mama verspricht, in den kommenden Tagen mehr Details über die Geburt preiszugeben.

Die Geburt ihres Sohnes beschreibt die 26-Jährige als ein intensives Erlebnis voller verschiedener Emotionen – von Freudentränen bis hin zu Lachanfällen war alles dabei. In ihrem Post im Netz schreibt sie von einem "Auf und Ab voller Freudentränen und harten Momenten". Die Fans der Bloggerin sind begeistert von der Nachricht und freuen sich mit Louisa und ihrem Mann über das neue Familienmitglied. Die Unterstützung, die das Paar online erfährt, zeigt, wie sehr ihre Anhängerschaft an Louisa und ihrem Werdegang interessiert ist.

Bereits vor einigen Wochen hatte Louisa auf kreative Weise das Geschlecht ihres Babys enthüllt. Gemeinsam mit ihrem Mann Fatih zeigte sie auf Instagram ein Video, in dem sie voller Erwartung darauf, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, auf eine Box schauen. "Auch wenn man mir meine Freude nicht ansieht, ich habe mich gefreut", scherzte sie damals. Für Louisa beginnt nun ein neues, aufregendes Kapitel als Mutter. Seit ihrer Teilnahme an "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" hat sie sich erfolgreich eine Fangemeinde aufgebaut und ihre Rolle als Influencerin etabliert.

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo mit ihrem Sohn, September 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullos Mann Fatih und ihr Sohn Latif, September 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Juli 2025