"Mädchen-WG"-Star Louisa Masciullo meldet sich nach Geburt

Louisa Masciullo (26) hat aufregende Tage hinter und auch vor sich. Die ehemalige Teilnehmerin der "Mädchen-WG" hat vor drei Tagen ihr erstes Kind zur Welt gebracht und durfte nun das Krankenhaus verlassen. Mit ihrem Mann Fatih und dem gemeinsamen Sohn geht es nach Hause – ein Moment, den Louisa auf Instagram mit ihren Followern teilte. In ihrer Story zeigte sie ein Video, das Fatih beim Tragen der Babyschale nach draußen zeigt und kommentierte humorvoll: "Hot Daddy Walk auch erfolgreich absolviert." Für Louisa ein unvergesslicher Augenblick: "Konnte es nicht glauben, einfach Sohnemann in unserem Auto."

Auf den nächsten Bildern sieht man den stolzen Vater, der liebevoll seinen Sohn betrachtet. Louisa scherzt, nachdem sie die Gesichtszüge des Babys begutachtet hat: "Gestern noch mal genau abgecheckt, wessen Gene mehr durchgegangen sind. Ich sag's mal so: Er ist ziemlich hübsch." Doch nicht nur die Eltern sind überglücklich, auch Louisas Schwester Mirell konnte es nicht abwarten, ihren kleinen Neffen näher kennenzulernen. In einer weiteren Story hält sie ihn liebevoll im Arm und ergänzt das familiäre Glück perfekt. Es scheint, als könnten sich alle kaum an dem neuen Familienmitglied sattsehen.

Kurz nach der Geburt teilte Louisa voller Stolz die ersten Details über das emotionale Erlebnis im Kreißsaal. In einem Social-Media-Post berichtete die Influencerin begeistert: "Am 6. September um fünf Uhr im Krankenhaus angekommen, um 8:47 Uhr ist er geboren." Offen sprach die frischgebackene Mama über die aufregenden Stunden und beschrieb die Entbindung als "ein Auf und Ab voller Freudentränen und harten Momenten". Für ihre Fans versprach sie zudem, in den nächsten Tagen noch genauer von diesem besonderen Tag zu erzählen.

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo und ihr Sohn, September 2025

Instagram / louisa_masciullo Mirell Masciullo mit ihrem Neffen, September 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullos Mann Fatih und ihr Sohn Latif, September 2025