Nach Geburt: Louisa Masciullo wurde beim Jugendamt gemeldet

Erst im September wurde Louisa Masciullo (27), bekannt aus der "Mädchen-WG", zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Ehemann Fatih durfte die Influencerin ihren Sohn Latif auf der Welt willkommen heißen. Doch kurz nach der Geburt flatterte ein mysteriöser Brief ins Haus der jungen Familie: Louisa erhielt Post mit der Aufforderung zu einem Gespräch, ohne nähere Angaben zum Anlass. Nach einem gescheiterten Rückruf schenkten die frischgebackenen Eltern dem Brief keine Beachtung mehr, wie Louisa auf Instagram erzählt. Kurze Zeit später folgte ein zweites Schreiben, bevor schließlich Mitarbeiter des Jugendamts persönlich vor der Tür der Familie standen. Die Mitarbeiterin der Behörde bat das Ehepaar zu einem Gespräch in deren Räumlichkeiten.

Der Grund für die Kontaktaufnahme: Die öffentliche Bekanntgabe von Latifs Namen und Geburtsdatum. Im Gespräch mit dem Jugendamt erfuhr Louisa, dass ihre Handlung zwar rechtlich unbedenklich sei, die Behörde mit ihrem Vorgehen jedoch "sensibilisieren" wollte. Die Netz-Bekanntheit zeigte sich auf ihrem Profil sichtlich irritiert: "Lass uns doch mal an dem Punkt anfangen, dass Mobbing im Allgemeinen nicht geht." Louisa kritisierte die Maßnahmen als wichtig, in diesem Fall allerdings als etwas übertrieben: "Das ist echt heftig." Trotz der Erklärung bleibt unklar, warum ein solcher Schritt von der Behörde gewählt wurde, obwohl keinerlei Gesetze verletzt wurden.

Kurz nach der Entbindung teilten Louisa und ihr Mann die ersten Momente als kleine Familie mit ihren Followern. In einem Video zeigte die Influencerin, wie Fatih den kleinen Latif voller Stolz in der Babyschale aus dem Krankenhaus trug. "Hot Daddy Walk auch erfolgreich absolviert", scherzte Louisa dazu. Sie konnte das neue Familienglück kaum fassen und schrieb begeistert: "Konnte es nicht glauben, einfach Sohnemann in unserem Auto." Auch die Schwester der Influencerin war überglücklich. Mirell hielt ihren kleinen Neffen liebevoll im Arm und komplettierte so das Familienglück.

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo, November 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im November 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo und ihr Sohn, September 2025