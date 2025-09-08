Sexy Outfits: Landon Barker und Skyla geben Red-Carpet-Debüt

Landon Asher Barker (21) und seine Freundin Skyla Sanders feierten ein bemerkenswertes Debüt auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards 2025. Am Abend des 7. Septembers zog das Paar in harmonierenden Outfits alle Blicke auf sich. Landon, der Sohn des bekannten Musikers Travis Barker (49), trug einen mit Perlen verzierten Blazer in Kombination mit ausgestellten Hosen. Dabei verzichtete er auf ein Hemd und präsentierte stolz sein Brust-Tattoo. Skyla, die 20-jährige Tochter des Regisseurs Rupert Sanders (54) und des englischen Models Liberty Ross (46), entschied sich für ein atemberaubendes schwarzes Bodycon-Kleid mit transparenten Einsätzen und einem Spitzenmieder. Die beiden Turteltauben zeigten öffentlich ihre Zuneigung und selbst ein Kuss durfte für die Kameras nicht fehlen.

Seit Mai dieses Jahres sind Landon und Skyla ein offizielles Paar, was der Musiker bereits damals in einem emotionalen Instagram-Post mit den Worten "Das Einatmen, wenn man es zulässt" mitteilte. Auch Landons Vater Travis und dessen Ehefrau Kourtney Kardashian (46) scheinen Fans der beiden Turteltauben zu sein. Beide kommentierten liebevoll unter besagtem Beitrag des jungen Paares, wobei Kourtney sie beide sogar als "Süßen" bezeichnete. Dieses Red-Carpet-Debüt markiert somit einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Liebe. Beeindruckend war zu sehen, wie vertraut die beiden miteinander wirkten. Selbst inmitten vieler anderer prominenter Paare wie LL Cool J (57) und Simone I. Smith oder J. Balvin (40) und Valentina Ferrer (31) stachen Landon und Skyla aus der Menge heraus.

Landon selbst ist bekannt für seine musikalischen Erfolge, insbesondere mit dem Song "Friends with Your EX". Er war zuvor in einer Beziehung mit der erfolgreichen Influencerin Charli D'Amelio (21), die jedoch im Februar 2024 endete. Damals verkündete Landon offen die Trennung, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Charli und Landon pflegen bis heute eine freundschaftliche Beziehung, wie er betonte. "Wir haben immer noch viel Liebe füreinander", teilte er auf Social Media.

Getty Images Landon Barker und Skyla Sanders bei den MTV Video Music Awards, September 2025

Getty Images Landon Barker und Skyla Sanders bei ihrem Red-Carpet-Debüt als Paar

Getty Images Charli D'Amelio und Landon Barker

