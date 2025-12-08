So reagierte Nathalie auf Cosimos abrasierte Augenbrauen

Cosimo Citiolo (44), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat sich bei Der Promihof einer ungewöhnlichen Strafe unterziehen müssen: Nachdem er eine Wette verlor, musste sich der selbsternannte "Checker vom Neckar" beide Augenbrauen abrasieren. Seine Ehefrau Nathalie Gaus (35), die ebenfalls in der Reality-TV-Welt zu Hause ist, schilderte jetzt im Promiflash-Interview ihre Reaktion auf den ungewohnten Anblick: "Ich war wirklich erstmal schockiert, weil es sah echt komisch aus", erklärte sie. Doch bei allem Erstaunen überwog ihre Erleichterung: "Ich war froh, dass es nur die Augenbrauen waren und nicht die Haare. Das hätte, glaube ich, noch schlimmer ausgesehen."

Die verlorene Wette reiht sich ein in eine Serie von mutigen Styling-Experimenten und haarigen Einsätzen innerhalb des Formats. In der Show sind kleine Challenges und spontane Duelle an der Tagesordnung – und wer verliert, muss oft mit einer optischen Veränderung leben. Dass ausgerechnet Cosimo, der sonst gerne für andere den Rasierer zückt, nun selbst zur Klinge greift, gibt der Situation zusätzliche Würze. Das Abrasieren der Brauen ist im Reality-Kosmos ein seltener Anblick und wirkt sofort – jede Mimik fällt stärker auf, jeder Blick verändert sich. Für Nathalie blieb trotz des ersten Schocks die Erleichterung, dass es nicht die komplette Frisur ihres Mannes traf.

Für Cosimo ist "Der Promihof" nicht die erste Gelegenheit, mit einem markanten Look aufzufallen. Schon bei früheren Gelegenheiten zeigte er sich experimentierfreudig, sei es in Sachen Kleidung oder Frisuren. In der aktuellen Staffel hatten auch andere Bewohner wie Luigi Birofio (26) schon ihr Äußeres aufs Spiel gesetzt, was Cosimo, der selbst beim Abrasieren von Gigis Haaren assistierte, ein breites Grinsen aufs Gesicht zauberte. Für ihn und Nathalie scheint das Abenteuer rund um die Promihof-Wetten vor allem eines zu sein: ein humorvoller Ausflug in neue Reality-Facetten.

Collage: Instagram / nathalie_gaus, RTLZWEI Collage: Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit Cosimo Citiolo, Oktober 2023

RTLZWEI Cosimo Citiolo, Aurelia Lamprecht, Nina Reh und Nadja Großmann in "Der Promihof"