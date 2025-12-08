Ja Rule entfacht Fehde mit 50 Cent wegen Diddy-Doku

Ja Rule (49) hat seinen langjährigen Konflikt mit 50 Cent (50) erneut angeheizt und auf X scharfe Worte gegen seinen Rivalen veröffentlicht. Anlass für die jüngste Attacke ist die Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning", die von 50 Cent produziert wurde und weltweit Gesprächsthema ist. In mehreren Beiträgen bezeichnete Ja Rule den Produzenten als "dry snitch", einem Slang-Begriff für einen Verräter, und beschuldigte ihn, die Doku aus persönlichen Motiven zu produzieren. Außerdem warf er 50 Cent vor, wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt Doppelmoral zu zeigen, und forderte ihn auf, Profite der Dokumentation an Opfer solcher Gewalt zu spenden.

Die Rivalität zwischen den beiden Rappern zieht sich bereits seit über zwei Jahrzehnten hin. Die Fehde begann Ende der 1990er Jahre, als ein Konflikt um gestohlenen Schmuck zu einer Serie von Auseinandersetzungen führte, darunter Clubschlägereien und verbale Angriffe in Songs. In der Vergangenheit hat Ja Rule mehrfach behauptet, dass 50 Cent mit den Behörden kooperiert habe, eine Behauptung, die 50 Cent stets bestritten hat. Auch diesmal heizte Ja Rule die Gerüchte an, indem er ältere Dokumente teilte, die angeblich seine Anschuldigungen belegen. Während diese Aussagen von 50 Cent und seinem Team zurückgewiesen wurden, fügte die Veröffentlichung der Netflix-Serie einen neuen Funken zu dem Dauerkonflikt hinzu.

Interessant ist, dass sich die 2010er Jahre zwischenzeitlich als etwas ruhigere Phase in der Fehde der beiden Künstler darstellten, bevor die Spannung erneut aufflammte. 50 Cent, der sich als Produzent und Unternehmer inzwischen abseits der Musik einen Namen gemacht hat, hat seine Karriere durch Projekte wie die Netflix-Dokumentation erweitert. Währenddessen setzte Ja Rule vermehrt auf nostalgische Tourneen, um seine Hits der frühen 2000er Jahre wieder aufleben zu lassen. Trotz ihrer anhaltenden Rivalität werden beide Rapper bis heute als prägende Figuren der Hip-Hop-Szene angesehen, deren Streit aber immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ja Rule und 50 Cent

Getty Images 50 Cent, "In Da Club"-Residency-Show in Las Vegas, Dezember 2024

John Parra / Getty Ashanti und Ja Rule bei einem Konzert in Houston