Jetzt offiziell: AYTO-Camelia und Levin haben sich getrennt

Camelia Minicuta und Levin Werner haben das Ende ihrer Beziehung bekanntgegeben. In separaten Statements auf Instagram bestätigte das einstige Traumpaar von Are You The One? 2025 die Trennung. Camelia erklärte, dass sie und Levin erkennen mussten, unterschiedliche Werte und Lebensziele zu haben, und deshalb den Entschluss fassten, getrennte Wege zu gehen. "Loyalität endet nicht mit einer Beziehung", so die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Nachricht, die sie mit den Worten abschloss, sie wünsche allen Beteiligten nur das Beste. Auch Levin wandte sich an seine Follower und sprach davon, dass die Entscheidung nicht leicht gewesen sei, er jedoch die gemeinsame Zeit respektiere.

Beide betonten, dass es sich um eine einvernehmliche Trennung handelt – und erklärten, keine weiteren Details zu teilen. Levin bat in seiner Social-Media-Story darum, ihre Privatsphäre in dieser Phase zu respektieren, und schrieb: "Alles kommt so, wie es kommen soll." Camelia machte ebenfalls deutlich, dass sie das Thema nicht weiter öffentlich kommentieren wolle, es sei denn, äußere Umstände würden sie dazu zwingen. Ihre Worte lassen darauf schließen, dass die beiden fair miteinander umgegangen sind und keine Grollgefühle hegen – stattdessen scheint das Wohlwollen füreinander zu dominieren.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Fans gemutmaßt, dass bei dem Reality-TV-Paar etwas nicht stimmen könnte. Damals fielen aufmerksamen Beobachtern Unstimmigkeiten in den sozialen Medien auf: Camelia und Levin folgten sich plötzlich nicht mehr, gemeinsame Fotos und Storys waren verschwunden. Nach dem Ende von "Exatlon Germany" gab es zunächst keine Hinweise auf eine mögliche Krise. Im Gegenteil: Levin betonte damals im Interview, wie sehr er Camelias Ehrgeiz schätze. "Wir sind ein Team im Leben – und jetzt für wenige Wochen sportliche Rivalen. Ich respektiere Camelias Ehrgeiz total. Unsere Abmachung: Vollgas im Parcours, Respekt nach dem Duell", sagte der Physiotherapeut.

Anzeige Anzeige

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Camelia und Levin

Anzeige Anzeige

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Camelia und Levin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Levin Werner und Camelia Minicuta, ehemalige "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige