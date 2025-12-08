Helen Mirren enthüllt: Die Wahrheit über Zoff mit Tom Hardy

Helen Mirren (80) und Tom Hardy (48), aktuell gemeinsam für die zweite Staffel der Paramount+-Serie "MobLand" vor der Kamera, stehen im Fokus von Gerüchten um Spannungen am Set. Quellen berichteten dem Blatt Mail On Sunday, dass der Schauspielerin zunehmend Toms angebliche Unpünktlichkeit und sein Verhalten missfallen haben sollen. Nun hat Helen über Instagram reagiert und die Spekulationen mit einer charmanten Botschaft zurückgewiesen. Dabei lobte sie Tom überschwänglich für seine "Brillanz, Hingabe, sein gutes Herz und die HardyHugs", die sie am Set erhalte – und ihrer Meinung nach viel zu selten.

Die Serie, die im März in ihre zweite Staffel startet, erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Gangsterfamilien. Helen verkörpert dabei die Matriarchin Maeve Harrigan, während Tom als Harry Da Souza zu sehen ist. Ebenfalls mit von der Partie sind Pierce Brosnan (72) als Maeves Ehemann Conrad sowie Joanne Froggatt (45) in der Rolle von Harrys Ehefrau Jan. Zuletzt wurde in den Cotswolds und rund um die Tower Bridge gedreht, nachdem die Dreharbeiten vor etwa vier Wochen wiederaufgenommen wurden. Trotz der Gerüchte rund um Helen und Tom betonten alle Schauspieler öffentlich ihre professionelle Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung.

Helen, die für ihre schlagfertigen Antworten bekannt ist, weiß sich offensichtlich gut gegen Gerüchte zur Wehr zu setzen. Nicht nur ehrte sie Tom mit warmen Worten, sondern streute auch Humor ein, indem sie "den Gemüsekohlrabi" scherzhaft als Hassobjekt aufführte. Tom hat derweil keine öffentlichen Statements zu den Berichten abgegeben. Bekannt ist jedoch, dass er in der Vergangenheit auch bei anderen Drehprojekten, wie etwa "Mad Max: Fury Road", durch Schwierigkeiten mit Co-Stars aufgefallen war. Abseits davon wird er bei Fans und Kolleginnen gleichermaßen für seine freundliche und engagierte Seite geschätzt, was Helen in ihrer Botschaft nachdrücklich unterstrich.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Helen Mirren und Tom Hardy

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London