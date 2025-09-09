Jochen und Tina Horst erklären ihre Kommune mit anderer Frau

Jochen (64) und Tina Horst gehören zum Cast der aktuellen Staffel Das Sommerhaus der Stars, wo sie mit mehreren Promipaaren auf engem Raum zusammenwohnen. Für den Schauspieler und seine Frau ist eine solche Wohngemeinschaft allerdings nicht völlig neu: In der Vergangenheit lebten sie bereits mit einer anderen Frau zusammen. Ihr Umzug nach Holland machte dies notwendig, wie Tina jetzt gegenüber RTL erklärt. "Die einzige Möglichkeit war eine riesige 400-Quadratmeter-Wohnung. Da bot es sich an, dass man sich die teilt", verrät sie.

Jochen hatte während seiner Teilnahme an Promi Big Brother über das Zusammenleben mit einer anderen Frau gesprochen. Wenig später war diese Information überall – was ihn sehr überraschte. "Irgendwann hat sich diese Sache so verselbstständigt und dieses Gerücht, ich fand das total faszinierend, dass plötzlich alle etwas ganz anderes damit in Verbindung brachten, als es eigentlich war", betont der "Luther"-Star. Inzwischen gehören diese gemeinsamen Wohnverhältnisse der Vergangenheit an, da jeder wieder seinen eigenen Weg geht.

Der 64-Jährige überraschte nicht nur die Zuschauer mit seiner damaligen Wohnsituation, sondern auch seine "Promi Big Brother"-Mitstreiterin Bea Peters (43), der er die Information offenbarte. "Die eine ist deine Ehefrau und die andere ist neu dazugekommen? [...] Haben die was miteinander?", zeigte sich die Promi-Expertin fasziniert. Jochen stellte jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt klar: "Das ist keine sexuelle Beziehung. Ich bin nur mit meiner Frau seit 20 Jahren glücklich verheiratet und das soll auch so bleiben und wird auch so bleiben!"

IMAGO / Gartner Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2025

IMAGO / PIC ONE Jochen und Tina Horst, Mai 2025

Joyn Jochen Horst, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024