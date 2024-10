So siegessicher sind die diesjährigen Promi-BB-Finalisten

In wenigen Stunden ist es so weit: Das große Finale der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel steht an! Wenige Stunden zuvor zeigen sich die Finalisten Jochen Horst (63), Leyla Lahouar (28), Alida Kurras (47), Matthias Höhn (28) und Mike Heiter (32) äußerst siegessicher. "Weil ich hier ziemlich allein gekämpft und versucht habe zu überleben. Ich habe versucht, verschiedene Allianzen zu torpedieren, eigene zu schmieden – das war alles zum Scheitern verurteilt. Genauso wie meine größte Herausforderung: Sarah (28) rauszukicken", erklärt unter anderem Jochen dem "großen Bruder".

Auch Leyla ist sich sicher: Sie hat den Sieg am meisten verdient! Doch was würde sie mit ihrer Siegerprämie von 100.000 Euro machen? "Ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich schon gerne einen Dönerladen aufmachen würde. Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern mit ihren Döner-Imperien zu zeigen: Da kommt jetzt eine Frau, die das komplette Döner-Game noch krasser macht", erklärt die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin im Container. Ihr Verlobter hat hingegen andere Pläne: "Wir sind uns da einig. Wir würden es in unser Eigentum investieren."

Auch Matze ist der Meinung: Er hat den Sieg verdient! "'Promi Big Brother' sollte ich gewinnen, weil ich hier 14 Tage wirklich alles gegeben habe. Ich habe alles über mich ergehen lassen – unhygienisch sein, auf dem Boden schlafen, Haferflocken essen, was ich überhaupt nicht mag! [...] Ich habe geweint, viel Spaß gehabt, immer gute Laune in die Runde gebracht!" Alida hingegen kann sich nicht vorstellen, heute Abend zur Siegerin gekürt zu werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass ich die 100.000 Euro bekommen werde. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin zwar noch dieselbe, aber die anderen haben auf Social Media eine Community. Das ist eine echte Macht, gegen die ich kämpfe!", erklärt sie.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother"

Joyn Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Kandidatin

