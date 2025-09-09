Haben Jochen Horst und Ex-Frau Anouschka Renzi noch Kontakt?

Jochen Horst (64), bekannt aus der beliebten RTL-Kultserie "Balko", hat nun Einblicke in seine Beziehung zu seiner Ex-Frau Anouschka Renzi (61) gegeben. Die beiden heirateten 1995 und bekamen 1998 eine gemeinsame Tochter namens Chiara, doch wenig später folgte die Scheidung. Inzwischen lebt Jochen glücklich mit seiner neuen Frau Tina Horst zusammen und verriet im offiziellen Podcast zu Das Sommerhaus der Stars auf RTL+ einige Details. Auf die Frage, ob noch Kontakt zu Anouschka bestehe, antwortete er: "Wir haben kaum noch Kontakt."

Trotz der abgekühlten Verbindung zu Anouschka scheint Jochen entspannt mit der Situation umzugehen. Beim Gedanken daran, dass er und seine Ex-Frau sich im Sommerhaus wiedersehen könnten, behält er seinen Humor. Er scherzte sogar, wie er Anouschka um den Hals fallen und sie küssen würde, sollte es zu einem Treffen kommen. Auch Tina, die seit über zwei Jahrzehnten an Jochens Seite ist, hat keinerlei Einwände gegen ein solches Wiedersehen und findet die Vorstellung amüsant und unterhaltsam.

In den 90er-Jahren feierte Jochen sowohl beruflich als auch privat Erfolge: Mit seiner Hauptrolle in der Serie "Balko" wurde er zum Publikumsliebling. Seine humorvolle Art zeigt, dass ihm ein harmonisches Miteinander wichtiger ist als alte Konflikte. Nach der Scheidung von Anouschka fand er in Tina seine neue Lebenspartnerin, mit der er seitdem ein unzertrennliches Team bildet – sie begleitet ihn nun auch ins Sommerhaus. Am Dienstag, 16. September, startet RTL die zehnte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars", während die erste Folge bereits ab dem 9. September auf RTL+ abrufbar ist.

Joyn Jochen Horst, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Staffel sechs

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025