Promi-BB-Jochen lebt mit Ehefrau und weiterer Lady zusammen

Jochen Horst (63) haut seine Mitbewohnerin Bea Peters (42) bei Promi Big Brother direkt aus den Socken. Grund dafür sind Details darüber, wie das Privatleben des Schauspielers aussieht: Er haust mit zwei Ladys unter einem Dach. "Die eine ist deine Ehefrau und die andere ist neu dazugekommen? Schon länger? Haben die was miteinander?", schießt es aus der Promi-Expertin heraus. Daraufhin erklärt der gebürtige Osnabrücker: "Nein. Es ist so eine Art Kommune. Das hat sich so ergeben. Die beiden kannten sich."

Seine Mitstreiterin wird bei diesen Worten hellhörig und behauptet: "Das ist ja echt spannend. Das interessiert mich jetzt menschlich, nicht als Reporterin. Das ist ja eine krasse Konstellation!" Sie hört dem 63-Jährigen gespannt zu, als dieser weiter erläutert: "Miteinander hatten die beiden nie etwas und Eifersucht gibt es auch nicht." Für ihn sei sein Leben mit zwei Frauen "die Normalität" und er sehe das Ganze eher als eine Art WG. Gegenüber der Kamera stellt er klar: "Das ist keine sexuelle Beziehung. Ich bin nur mit meiner Frau seit 20 Jahren glücklich verheiratet und das soll auch so bleiben und wird auch so bleiben!"

Gemeint ist seine Ehefrau Tina Ciamperla. Jochen und die blonde Schönheit gaben sich 2002 das Jawort. Mit dem Model hat der "Balko"-Darsteller einen gemeinsamen Sohn. Aus seiner früheren Ehe mit der Schauspielerin Anouschka Renzi (60) stammt außerdem eine Tochter. Mit dem ehemaligen Theater-Co-Star von Désirée Nick (68) war der Familienvater von 1995 bis 2000 verheiratet.

Instagram / ___bealicious___ Bea Peters, Realitystar

Instagram / jochenofficial Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2024

