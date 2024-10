"Bin ungewolltes Kind": Promi-BB-Jochen kommen die Tränen

Jochen Horst (63) musste in seiner Kindheit einiges durchmachen. Das erzählt der Schauspieler jetzt ganz offen während seiner Zeit im Promi Big Brother-Container. "Ich bin ein ungewolltes Kind", merkt der Ex von Anouschka Renzi (60) an, während er sich mit Mimi Fiedler (49) die Kinderfotos an der Wand anschaut. "Das habe ich erst später erfahren. So vor zehn Jahren." Seine Mutter habe ihm dies damals während eines Streits an den Kopf geworfen. Im Einzelgespräch erinnert sich der TV-Darsteller traurig: "Ich bleibe immer an meinem Foto hängen, weil ich dann immer sehe, was in so einer Kindheit falsch laufen kann. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denken muss."

Gegenüber seiner Mitstreiterin enthüllt Jochen, dass er ein schwieriges Verhältnis mit seiner Mutter pflegte und ihm kommen die Tränen: "Ich kam sehr früh in ein Internat." Dies sei eine einschneidende Erfahrung in seiner Kindheit und Jugend gewesen. "Das war sehr schwer", gibt er zu und erklärt sichtlich mitgenommen: "Ich habe mich schon sehr verlassen und alleine gefühlt. Es war ziemlich schlimm." Er wünschte, die emotionalen Erinnerungen aus seiner Vergangenheit täten weniger weh: "Ich würde gerne auf Fotos aus meiner Kindheit gucken, ohne diesen Schmerz zu empfinden."

Mimi ist zutiefst bewegt von der Offenheit ihres Promi-BB-Kollegen und resümiert: "Jochen ist 63 Jahre alt, seine Kindheit ist weit weg – aber der Schmerz bleibt. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, was es für ihn bedeutet haben muss, dass er immer wieder auf der Abschussliste stand und sich ausgegrenzt fühlt." Dass Jochen private Einblicke in seine Vergangenheit gibt, ist nicht das erste Mal. Bereits zu Beginn der Sendung erzählte er vom tragischen Tod seines Papas.

Joyn. Jochen Horst und Mimi Fiedler bei "Promi Big Brother" im Jahr 2024

Joyn. Mimi Fiedler bei "Promi Big Brother" im Jahr 2024

