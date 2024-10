Zerbröckelt Promi-BB-Freundschaft von Mimi und Jochen nun?

Zwischen Mimi Fiedler (49) und Jochen Horst (63) hat sich im Laufe der Zeit im Promi Big Brother-Container eine Freundschaft entwickelt. Doch allem Anschein nach trog der Schein ein wenig. Auch heute mussten die Kandidaten wieder jemanden auf die Exit-Liste wählen. Ausgenommen von der geschützten Alida (47) hätte seine Stimme jeden treffen können – doch sie fiel ausgerechnet auf seinen Buddy Mimi, die seinetwegen nun auf der Exit-Liste steht. "Ich bin sauer auf dich!", wettert diese gegen Jochen.

Der "Balko"-Star entschuldigt sich – allerdings nur halbherzig. "You said you wanted it", entgegnet er, was so viel bedeutet wie: "Du hast gesagt, dass du es willst." In der Annahme lag er wohl grundlegend richtig, doch betont Mimi aufgebracht: "Nein, nicht von dir! Alle anderen sind mir egal, aber nicht von dir!" Aber Jochen ist sich keiner Schuld bewusst. "Ich hatte ja gesagt, dass ich Mimi nicht mit ins Rathaus nehme, wenn ich es erstürmen möchte. Es kann also nicht sehr überraschend gewesen sein, auch nicht für Mimi", merkt er im Sprechzimmer an. Der 49-Jährigen gehe es bei dem Drama gar nicht darum, dass sie gewählt wurde, sondern von wem. Das will sie aber nicht einfach so hinnehmen und sagt ihrem Container-Kollegen den Kampf an: "Jetzt spiele ich! Wenn ich morgen nicht rausfliege, spiele ich das Spiel wie alle anderen! Der, von dem ich es am allerwenigsten erwartet habe, nominiert mich? Ich denke noch mal darüber nach… Ich glaube, das gefällt mir nicht!"

Für Mimi und die weiteren Exit-Listen-Nominierten ist heute also wieder einmal Anstrengung angesagt. Am kommenden Montag steht das Finale an und von den ursprünglich 14 Kandidaten sind mittlerweile nur noch acht im Promi-BB-Container übrig. Verena Kerth (43) musste an Tag zehn als erste Bewohnerin gehen. Bea Peters (42), Sinan Movez (19), Cecilia Asoro (28) und Daniel Lopes (47) taten es ihr gleich. Elena Miras (32) musste die Show gestern aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

Joyn Jochen Horst, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024

Joyn Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

