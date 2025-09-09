Laut Insider: Christian Kern und Verena Altenberger getrennt

Das Rätselraten um die Beziehung von Verena Altenberger (37) und Christian Kern hat nun offenbar ein Ende gefunden. Laut Informationen von oe24 haben sich die Schauspielerin und der ehemalige österreichische Bundeskanzler getrennt. Insider bestätigen, dass die Beziehung bereits vor einiger Zeit beendet wurde. Für Aufsehen sorgte besonders Verenas Abwesenheit beim exklusiven Fundraising-Dinner in der Wiener Albertina, wo die beiden ursprünglich als Paar erwartet wurden. Stattdessen erschien Christian in Begleitung seiner Tochter.

Verena, die durch ihre Rollen in Film und Fernsehen Bekanntheit erlangte, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Trennungsgerüchten geäußert. Die zurückhaltende Haltung der Schauspielerin in Bezug auf ihr Privatleben blieb auch während der Beziehung mit Christian bestehen, die nie offiziell bestätigt wurde. In der österreichischen Kulturszene hat Verena sich einen Namen gemacht, sowohl mit ihrer schauspielerischen Vielseitigkeit als auch durch ihr soziales Engagement. Gerade diese Bodenständigkeit und Zurückhaltung schätzen Fans und Kollegen an der charismatischen Künstlerin.

Einen ihrer größten TV-Erfolge feierte Verena als Magda Wozniak in der Comedyserie "Magda macht das schon". Mit viel Charme und Witz spielte Verena die pfiffige Altenpflegerin und gewann so die Herzen der Zuschauer. Die Serie wurde trotz guter Quoten nach der vierten Staffel überraschend abgesetzt. "Verena Altenberger hat die Figur der Magda bezaubernd interpretiert", lobte damals ein RTL-Sprecher die Hauptdarstellerin.

Verena Altenberger und Christian Kern

Verena Altenberger, Juni 2025

Verena Altenberger bei der Berlinale 2017

