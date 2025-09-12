Ohne Familienzwist: Startdatum für Vic Beckhams Doku bekannt

Am 9. Oktober startet auf Netflix die mit Spannung erwartete Dokumentation, die Victoria Beckham (51) in den Mittelpunkt stellt. Die Serie beleuchtet die beeindruckende Entwicklung der früheren "Posh Spice", von ihrer Zeit bei den Spice Girls bis hin zu ihrer heutigen Rolle als erfolgreiche Designerin und Unternehmerin. Laut Victoria stehen diesmal nicht ihre Familie oder ihr prominenter Mann David Beckham (50) im Vordergrund, sondern ihr beruflicher Werdegang. Ursprünglich war bereits geplant, nur wenig Material der Familie zu zeigen – etwa Szenen mit David oder den Kindern. Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30), um die sich derzeit Gerüchte über einen Familienkonflikt ranken, fehlen laut Standard jetzt sogar komplett.

David Beckham zeigte sich begeistert von der Umsetzung der Serie und lobte seine Frau in höchsten Tönen. In einem Interview in der Today-Show von NBC erwähnte er, wie schwer es gewesen sei, Victoria zu überzeugen, ihr Arbeitsleben so offen zu zeigen. Gerade deswegen sei dieses Projekt so besonders, da es ihre harte Arbeit und Intelligenz in den Mittelpunkt rücke. "Sie ist unglaublich fleißig und klug, und ich wollte, dass die Menschen einen Einblick in ihre Welt bekommen", erklärte er. In der Serie soll vor allem Victorias konsequenter Aufbau ihres eigenen Modeimperiums im Fokus stehen, das sie mit viel Engagement und Detailverliebtheit geformt hat.

Diese neue Facette ihrer Geschichte rückt damit ihre beruflichen Erfolge und die Herausforderungen des Modebusiness in den Vordergrund. Besonders ihre Entwicklung von der weltbekannten Sängerin zur angesehenen Designerin zeigt nicht nur ihren Wandel, sondern auch ihr Durchhaltevermögen. Gleichzeitig wird erneut deutlich, wie sehr Victoria in der Vergangenheit mit den Schattenseiten des Ruhms zu kämpfen hatte, unter anderem mit dem enormen Druck durch die Medien. Die Dokumentation verspricht also nicht nur Glamour, sondern auch die ungeschminkte Wahrheit hinter einer außergewöhnlichen Karriere.

