Henry Cavill ist verletzt: "Highlander" startet verspätet

Henry Cavill (42), bekannt als Darsteller von Superman und aus der Serie The Witcher, hat sich laut Deadline bei den Vorbereitungen für den neuen "Highlander"-Film verletzt. Der Schauspieler zog sich während des Trainings eine unbestimmte Verletzung zu, wie mehrere Medien berichten. Die Dreharbeiten zum Remake des Kultfilms aus den 80er-Jahren, der unter der Regie von Chad Stahelski steht, sollen nun erst 2026 beginnen. Neben Henry Cavill gehören unter anderem Russell Crowe (61), Karen Gillan (37), Marisa Abela und Dave Bautista (56) zur Besetzungsliste. Eine Stellungnahme des Schauspielers oder der Produktionsfirma Amazon MGM Studios steht bislang aus.

Das "Highlander"-Reboot wird von Scott Stuber und Neal H. Moritz produziert und knüpft an den Erfolg des Originals aus dem Jahr 1986 an. Der damalige Film mit Christopher Lambert (68) und Sean Connery (†90) erzählte die Geschichte von unsterblichen Kriegern, die sich über Jahrhunderte hinweg bekämpfen, und erlangte insbesondere in der Heimvideophase Kultstatus. Die neue Produktion, deren Drehbuch von Michael Finch stammt, soll die Figurenwelt intensiv beleuchten. Beim CinemaCon-Event 2024 hatte Henry Cavill noch angedeutet, dass Fans sich auf spektakuläre Schwertkampfeinlagen freuen können: "Wenn ihr dachtet, ihr habt schon alles von mir an Schwertarbeit gesehen, dann irrt ihr euch."

Abseits von "Highlander" hat Henry derzeit eine Menge in Aussicht. Der Schauspieler, der kürzlich in Filmen wie "Argylle" und "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" zu sehen war, wird auch in den kommenden Produktionen "Voltron" und "In the Grey" mitwirken. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt sich der Brite immer wieder Zeit für seine Leidenschaften abseits des Rampenlichts. Ob es sein erst kürzlich geborenes Baby ist oder seine Vorliebe für Videospiele – Henry bleibt auch privat ein Star für seine Fans. In einem Interview scherzte er einmal: "Mein Zuhause ist meine Burg, aber manchmal auch meine Gaming-Höhle."

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill im April 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie