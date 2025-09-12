Cillian Murphy klärt auf, ob er der neue Lord Voldemort ist

Cillian Murphy (49) hat für Klarheit gesorgt: Am Set der kommenden Harry Potter-Serie wird man den Schauspieler nicht als Lord Voldemort sehen. In einem Interview im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte der Peaky Blinders-Star: "Nein, ich mache da nicht mit." Seine Kinder hätten ihm die Gerüchte zwar gezeigt, doch er selbst wisse nichts von einer möglichen Zusammenarbeit. Damit erteilt Cillian den Fan-Spekulationen, die zuletzt rund um die HBO-Produktion aufgekommen waren, eine deutliche Absage.

Im Gespräch lobte der Schauspieler stattdessen die bisherige Darstellung des ikonischen Bösewichts durch Ralph Fiennes (62) in den Filmen: "Es ist wirklich schwer, etwas nachzumachen, das Ralph Fiennes getan hat. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende." Cillian zeigte sich beeindruckt von der schauspielerischen Leistung seines Kollegen und wünschte dem zukünftigen Darsteller von Lord Voldemort viel Erfolg bei dieser herausfordernden Rolle. Obwohl Fans Cillian gerne in der düsteren Rolle gesehen hätten, bleibt somit unklar, wer letztlich in die Fußstapfen von Ralph treten wird.

Die neue "Harry Potter"-Serie, die 2027 bei HBO an den Start gehen soll, sorgt seit der Ankündigung für viel Aufsehen. Mit einem komplett neuen Cast, darunter Dominic McLaughlin als Harry, Alastair Stout als Ron und Arabella Stanton als Hermine, will die Serie die beliebte Buchreihe von J.K. Rowling (60) in einem frischen Licht erstrahlen lassen. Cillian selbst hält sich in Sachen Fantasy-Projekte bisher bedeckt, obwohl er mit seiner Familie offenbar Spaß daran hat, die Fan-Diskussionen rund um die Serie mitzuverfolgen. Ungeachtet dessen bleibt er seiner Vorliebe für anspruchsvolle Rollen im Kino und Fernsehen treu.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout