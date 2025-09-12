Total happy: Das zweite Kind von Stephanie Stumph ist da

Stephanie Stumph (41) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht und ist überglücklich über den Familienzuwachs. Die Schauspielerin und Moderatorin brachte im Universitätsklinikum Dresden einen gesunden Jungen zur Welt, wie sie der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. "Wir sind überglücklich", teilte sie am Freitag freudestrahlend mit. Mit ihrem Partner, einem Chirurgen, hat sie bereits einen dreijährigen Sohn. Das Paar hatte sich 2020 in einer Münchner Klinik kennengelernt, in der Stephanie nach einem Set-Unfall behandelt wurde.

Im Mai hatte sie noch angekündigt, sich nach der Geburt nicht allzu lange aus dem Berufsleben zurückziehen zu wollen. "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen", sagte sie damals im Interview mit Gala. Ein straffer Zeitplan, denn die Schauspielerin liebt ihren Beruf, ob nun vor der Kamera oder als Moderatorin des Dresdner Semperopernballs. Gleichzeitig zeigte sie sich aber auch realistisch, was die Herausforderungen der Elternschaft angeht: "Natürlich freuen wir uns. Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt. Auch emotional."

Privat scheinen die Schauspielerin und ihr Lebensgefährte eine besondere Verbindung zu haben, nachdem sie sich auf solch ungewöhnliche Weise kennengelernt hatten. Ein schwerer Moment, wie ein Unfall, führte schließlich zu einer glücklichen Wende in ihrem Leben. Nun teilen sie ihr Glück als wachsende Familie. Die zweite Schwangerschaft sei laut der 41-Jährigen nicht geplant gewesen. Im Gespräch mit der Zeitung verriet Stephanie, dass sie mit 35 Jahren ihre Eizellen einfrieren ließ, um sich für alle Eventualitäten abzusichern. Dabei betonte sie, dass ein drittes Baby für sie und ihren Partner nicht infrage käme.

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Getty Images Stephanie Stumph bei den SPA Awards im Mai 2025

Getty Images Stephanie Stumph im Januar 2025

