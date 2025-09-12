Ex-GZSZ-Traumpaar: So leben Jessica Ginkel und Oliver heute

In der beliebten Serie GZSZ waren Jessica Ginkel (45) und Oliver Bender (42) einst das Traumpaar Caro Neustädter und Tim Böcking. Während sie in der Serie durch Höhen und Tiefen gingen, sprang der Funke auch hinter den Kulissen über. Im Jahr 2008 wurden Jessica und Oliver ein Paar, trennten sich jedoch zwei Jahre später und verließen beide 2009 das GZSZ-Set, um sich auf neue berufliche Herausforderungen zu konzentrieren. Damit endete nicht nur das Liebesglück des Serien-Traumpaares, sondern auch ihre private Beziehung.

Jessica, die als Caro bei GZSZ viele Fans begeisterte, machte nach ihrem Ausstieg weiter Karriere. Mit der Hauptrolle in "Lena – Liebe meines Lebens" und später an der Seite von Hendrik Duryn (57) in "Der Lehrer" wurde sie zu einem bekannten Gesicht im deutschen Fernsehen. Seit 2019 widmet sie sich vermehrt Filmprojekten, so auch der deutschen Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi". Oliver hingegen kehrte gelegentlich zu GZSZ zurück und war in verschiedenen Erfolgsshows wie Alarm für Cobra 11 und In aller Freundschaft zu sehen. Außerdem fand er mit seiner Stimme eine zweite Berufung und wirkt als Synchronsprecher unter anderem in Netflix-Hits wie Orange Is the New Black und Tote Mädchen lügen nicht mit.

Doch nicht nur Jessica und Oliver mischten einst als Liebespaar vor und hinter der Kamera die GZSZ-Welt auf. Auch andere bekannte Gesichter der Serie fanden abseits des Drehs zueinander. So waren Sila Sahin (39) und Jörn Schlönvoigt (39) von 2010 bis 2013 ein Paar. Zuvor war der Schauspieler bereits mit Kollegin Sarah Tkotsch (37) liiert gewesen. Ein weiteres GZSZ-Traumpaar bildeten Valentina Pahde (30) und Raúl Richter (38), deren Liebe 2015 öffentlich wurde und die rund anderthalb Jahre gemeinsam durchs Leben gingen.

Collage: Getty Images, ActionPress/ gbrci / Future Image Collage: Jessica Gingel und Oliver Bender

Instagram / jessicaginkel.offiziell Jessica Ginkel, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Valentina Pahde und Raúl Richter bei der Shopping Night im Designer Outlet Soltau