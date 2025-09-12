"Normale Frau": Tobias Pietrek lernt jemand Neues kennen

Tobias Pietrek hat Schmetterlinge im Bauch! Bei der Premiere der zweiten Staffel von Love Island VIP lässt der Realitystar die Bombe platzen und berichtet im Gespräch mit RTL von seinem neuen Liebesglück. "Das Dating-Leben ist an sich immer eine schwierige Sache. Aber ich habe vor Kurzem wen kennengelernt", verrät der Kölner mit einem verschmitzten Lächeln. Aus der Reality-TV-Branche sei seine Auserwählte jedoch nicht: "Wir verstehen uns super, sie ist einfach eine normale Frau. Mal sehen, wo die Reise hingeht."

Tobi hat von der Reality-TV-Welt die Nase voll – kein Wunder also, dass er sich als möglichen Partner jemanden ausgesucht hat, der nicht in der Öffentlichkeit steht. "Momentan geht mir die Szene richtig auf die Eier, weil es in jedem Interview nur noch um Beleidigungen, Streit und Beschimpfungen geht. Daher hat die Reality-Welt für mich gerade Unterhaltungswert verloren", erklärt er in dem Interview. Erst vor wenigen Tagen brachte er sogar einen Song raus, der sich mit diesem Thema beschäftigt – jedoch löste auch dieser jede Menge Drama im Netz aus.

Tobi startete seine Karriere im Reality-TV 2020 bei Love Island. Seine letzte öffentliche Beziehung mit Laura Mania, die er dort kennenlernte, liegt schon länger zurück. Die Ex on the Beach-Bekanntheit ist mittlerweile wieder glücklich liiert und sogar Mutter geworden. Auch bei den Gerüchten im März 2025 um Tobi und Sandra Sicora (33) entstand keine ernsthafte Partnerschaft. Nun scheint er jedoch endlich eine Frau gefunden zu haben, die sein Herz höherschlagen lässt.

Imago Tobias Pietrek, November 2024

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, Realitystar

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Sandra Sicora und Tobias Pietrek bei den Reality Awards 2024

