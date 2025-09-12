Nach Trennung von Kristin Cavallari: Mark Estes ist verliebt

Mark Estes schwebt auf Wolke sieben! Erst vor drei Monaten präsentierte der Sportler seine neue Beziehung mit der Influencerin Sommer Ray in einem TikTok-Video erstmals der Welt. Nun spricht Mark über die Herausforderung, während der Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Special Forces: World's Toughest Test" keinen Kontakt zu ihr haben zu können. "Das Schwierigste war, von meinen Freunden, meiner Familie und meiner Freundin getrennt zu sein", offenbarte er auf dem roten Teppich zur Show gegenüber E! News. Vor allem das ungewohnte Gefühl, keinerlei Nachrichten austauschen zu können, habe ihn beschäftigt.

Der 25-Jährige und Sommer hatten ihre Romanze im Mai über ein Video öffentlich gemacht, in dem sie verliebt scherzhaft miteinander umgehen und sich näherkommen. Seitdem gibt das Paar einen intimen Einblick in seine Beziehung, teilt Clips von gemeinsamen Urlauben und glücklichen Momenten. Mark selbst zeigt keine Zweifel, wenn es um die Unterstützung seiner Freundin geht. Für die kommende Staffel der Reality-Sendung ist ihm klar: Sommer, so ist er sicher, wird stolz auf seinen Einsatz und seine Leistung bei "Special Forces" sein.

Mark war zuvor mit der Reality-TV-Bekanntheit Kristin Cavallari (38) liiert. Diese Beziehung, die sieben Monate währte, endete im September letzten Jahres. Schon damals hatte der Sportler sich immer wieder als emotional offen gezeigt und mit Sommer an seiner Seite scheint er nun eine neue Stabilität und Begeisterung gefunden zu haben. Besonders ihre fröhliche Art hebt er immer wieder hervor – sie passe perfekt zu seiner Abenteuerlust. Die beiden lassen es sich nicht nehmen, ihre gegenseitige Unterstützung und Zuneigung auch auf Social-Media-Kanälen für ihre Fans sichtbar zu machen.

Instagram / markestes_1 Mark Estes, Model

TikTok / sommerray Mark Estes und Summer Ray, US-Webstars

Terry Wyatt/Getty Images, Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes