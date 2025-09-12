Vor 29. Hochzeitstag: Akons Ehefrau reicht die Scheidung ein

Kurz vor ihrem 29. Hochzeitstag hat Tomeka Thiam die Scheidung von Akon (52) eingereicht. Am 11. September, nur vier Tage vor dem Jubiläum, stellte sie die entsprechenden Unterlagen, die TMZ vorliegen, bei Gericht ein. Als Grund nennt sie "unüberbrückbare Differenzen". Laut den Unterlagen war die Ehe der beiden seit dem 15. September 1996 eingetragen. Tomeka fordert das alleinige physische Sorgerecht für das gemeinsame 17-jährige Kind, möchte jedoch das rechtliche Sorgerecht mit dem Musiker teilen. Außerdem verlangt sie Unterhaltszahlungen, während sie verhindern will, dass Akon seinerseits Ansprüche auf Unterhalt geltend machen kann.

Akon, der sich in der Vergangenheit häufig bedeckt gezeigt hatte, wenn es um Details seines Privatlebens ging, hat sich bisher nicht öffentlich zur Scheidung geäußert. Was der Grund für das Ende ihrer Ehe ist, ist aktuell unklar. Es ist jedoch bekannt, dass der Musiker und Unternehmer immer wieder für Spekulationen sorgte, wie viele Partnerinnen er tatsächlich hatte. In der Scheidungsakte geht Tomeka lediglich auf ihre Ehe mit Akon ein und gibt keinen weiteren Bezug zu vermeintlichen anderen Beziehungen an.

Der US-Sänger, der in den 2000er-Jahren mit seinen Hits "Lonely" oder "Smack That" weltberühmt wurde, hat oft betont, wie wichtig ihm Familie und seine afrikanischen Wurzeln sind. Er erklärte wiederholt, dass er traditionellen und gemeinschaftlichen Werten große Bedeutung beimisst. Zuletzt plante Akon sogar ein futuristisches Stadtprojekt in Senegal, namens "Akon City" – aus dem jedoch nichts wurde. Trotzdem hielt er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, und mit Tomeka zeigte er sich kaum gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen.

Getty Images Musiker Akon mit Tomeka "Amirror" Thiam, Juni 2024

Getty Images Sänger Akon im November 2024 in Hollywood

Getty Images Akon, Musiker