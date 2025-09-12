Trotz Neuer: Jessica Huber und Ex Hanna haben wieder Kontakt

Hanna Sökeland und Jessica Huber, einst ein Traumpaar der zweiten Staffel der Realityshow Princess Charming, haben sich im April 2025 getrennt. Seitdem hat sich einiges getan: Während sich Hanna neu verliebt hat und nun mit ihrer Freundin Chantal-Jale Kirman (25) glücklich ist, gab es lange keinen Kontakt zwischen den beiden Ex-Partnerinnen. Doch mittlerweile scheint sich das Verhältnis entspannt zu haben, wie Jessica jetzt im Promiflash-Interview verriet. "Hanna hatte mich ja auch blockiert. Mittlerweile haben wir regelmäßig Kontakt", teilte sie offen mit. Sie ergänzte, dass sie erst kürzlich auf Hannas Hund Ariel aufgepasst habe.

Dieser Umgang kam nicht sofort. Jessica betonte im Gespräch mit Promiflash, dass es nach einer Trennung nur natürlich sei, erst einmal Abstand zu wahren: "Unmittelbar nach einer Trennung ist es ja vollkommen klar, dass man auf Distanz geht und keinen Kontakt hat." Warum sie wieder aufeinander zugehen konnten, ließ Jessi hingegen offen, aber offenbar funktioniert der Austausch inzwischen wieder gut.

Obwohl die beiden Frauen wieder in regem Kontakt stehen, gibt es eine Sache, die die Reality-TV-Teilnehmerin kränkte: Sie wurde auf Instagram von Hannas neuer Beziehung überrumpelt. "Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt, aber ich war enttäuscht, es über Social Media erfahren zu haben", gestand sie offen gegenüber Promiflash. Dennoch hege Jessi keinen Groll und betonte: "Am Ende ist es wichtig, dass jeder glücklich ist."

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025